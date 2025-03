Cina e nucleare: arsenale con oltre 1.000 testate entro il 2030

Attira particolarmente l’attenzione un recente rapporto della Federation of American Scientists riguardante il numero di testate nucleari attualmente in possesso dalla Cina. Un numero certamente importante di circa 600 testate nucleari a cui presto se ne aggiungeranno altre ancora in fase di sviluppo.

Grazie al rapporto della Federation of American Scientists emerge chiaramente che la potenza cinese abbia deciso di affermarsi come protagonista dello sviluppo di arsenali nucleari. Sviluppo che senza alcun dubbio sta avvenendo con un ritmo del tutto accelerato. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi grazie all’importante rapporto.

Cina: sviluppo nucleare sempre più ottimizzato

Non può certamente passare inosservato il grande progetto che la Cina sta portando avanti in ambito di sviluppo nucleare. Non a caso, la Federation of America Scientists, con il suo rapporto, rende noto che la nazione asiatica sta sviluppando l’arsenale nucleare con un ritmo di crescita nettamente più rapido rispetto agli altri nove stati dotati di armi atomiche.

Nello specifico, a partire da maggio 2024 il gigante avrebbe portato avanti il progresso di tre nuovi campi di silos missilistici per missili balistici intercontinentali a combustibile solido, ma non solo. Il documento, pubblicato dal Nuclear Information Project, svela che la Cina starebbe proseguendo anche con la costruzione di nuovi silos per i suoi ICBM DF-5 a combustibile liquido.

Uno studio, dunque, che ci consente di venire a conoscenza del grande lavoro che la grande potenza sta gradualmente portando avanti con ritmi del tutto accelerati. Oltre agli sviluppo citati in precedenza, infatti, lo studio mette in risalto alcune proiezioni mostrando come l’arsenale cinese supererà le 1.000 testate entro il 2030. Mentre il Dipartimento della Difesa rivela che la Cina potrebbe disporre di circa 1.500 testate nucleari entro il 2035. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai prossimi sviluppi da parte della Cina.