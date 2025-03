FIAT Pandissima, ecco come potrebbe essere il nuovo SUV in arrivo

Un 2025 piuttosto ricco per il marchio automobilistico FIAT che ha già attirato l’attenzione di tantissimi utenti grazie all’arrivo sul mercato della Grande Panda. Un modello che il costruttore ha deciso di portare al debutto sia in versione ibrida che elettrica al fine di rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Nonostante questo importante lancio, che consentirà all’azienda di ampliare ulteriormente la propria presenza sui mercati, le sorprese per quest’anno sembrerebbero non essere terminate.

Secondo quanto diffuso, infatti, FIAT avrebbe intenzione di lanciare a livello un nuovo SUV che potrebbe essere denominato Pandissima. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza fino a questo momento.

FIAT: in arrivo un nuovo modello Pandissima

Un futuro ricco di nuovi progetti e strategie mirate a rafforzare la propria presenza su un mercato sempre più ricco di proposte. E’ questo ormai l’obiettivo dichiarato del costruttore automobilistico FIAT e, di conseguenza, questo 2025 si prepara a essere un anno del tutto ricco di sorprese.

Dopo il lancio della nuova Grande Panda, durante l’estate dovrebbe essere lanciato un nuovo SUV basato sulla piattaforma Smart Car. Nonostante non siano ancora stati diffusi dettagli e informazioni in merito, nel corso di una recente intervista, il CEO di FIAT Olivier François, ha chiamato questo nuovo SUV Pandissima. Motivo per cui si presume che proprio questo sarà la denominazione scelta per questo nuovo modello.

Oltre a ciò, non c’è chi non ha provato a immaginare come potrebbe essere il look di questo nuovo SUV a marchio FIAT. Con una lunghezza di 4,4 metri circa, il nuovo modello entrerà a far parte della gamma di veicoli del segmento C. Inoltre, non si esclude che lo stile possa richiamare quello della Grande Panda, in particolare per quanto riguarda il frontale con gruppi ottici con firma luminosa contraddistinta da segmenti a LED molto sottili.

Per quanto riguarda il powertrain troverà spazio il Mild Hybrid Stellantis, 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata da 100-136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti con un’unità elettrica da 29 CV. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questo nuovo progetto.