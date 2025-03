Honor 400 Lite: arrivo a sorpresa in Europa

È arrivata una notizia decisamente inaspettata per il settore smartphone. Si tratta dell’apparizione dell’Honor 400 Lite. Tale smartphone, il più economico della nuova serie, è stato avvistato sullo store online ungherese Connextion. Mostrando immagini dettagliate e le sue principali specifiche tecniche. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Honor, il nuovo modello si preannuncia come un dispositivo interessante. Soprattutto per chi cerca un compromesso tra prestazioni e prezzo. La disponibilità sul sito ungherese suggerisce che il lancio globale potrebbe non essere troppo lontano. In attesa di conferme ufficiali, scopriamo le caratteristiche emerse sul nuovo smartphone.

Honor 400 Lite: caratteristiche tecniche dello smartphone economico

Il nuovo dispositivo presenta un design moderno e raffinato. Le immagini pubblicate sul sito mostrano uno smartphone con un ampio display da 6.7 pollici. Probabilmente di tipo OLED. Il display è caratterizzato da un foro a pillola per la selfie camera. Inoltre, la fotocamera principale è da ben 108 MP. Secondo quanto riportato dal rivenditore, il dispositivo è dotato di 8 GB di RAM. Insieme a 256 GB di memoria interna.

Secondo quanto riportato, il dispositivo Honor sarà disponibile in tre colorazioni. Ovvero Green, Grey e Black. Per quanto riguarda il processore, le voci parlano di un SoC Dimensity 7025 di MediaTek. Ma l’informazione non è stata ancora confermata ufficialmente. Se fosse vero, l’Honor 400 Lite sarebbe in grado di offrire prestazioni notevoli a un prezzo competitivo. A tal proposito, il prezzo di listino sullo store ungherese è fissato a 161.450 fiorini ungheresi. Corrispondenti a circa 400 euro.

Nonostante la presenza sullo store, Honor non ha ancora rilasciato un annuncio ufficiale. Lasciando aperte così diverse domande sulla disponibilità a livello globale. La scelta di Honor potrebbe essere dettata da una strategia che punta a stimolare l’interesse del pubblico e a consolidare la presenza sul mercato prima del debutto ufficiale dei modelli Honor 400 e Honor 400 Pro. Non resta dunque che attendere le dichiarazioni ufficiali dell’operatore per scoprire cosa attende il mercato.