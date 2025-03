TIM mette fine al roaming gratuito nel Regno Unito

I clienti TIM che viaggiano nel Regno Unito dovranno presto fare i conti con un cambiamento importante. A partire dal 30 marzo, le attuali condizioni di roaming gratuito non saranno più valide. Fino ad oggi, chi si recava in Gran Bretagna con una SIM TIM poteva continuare a utilizzare la propria offerta nazionale. Era infatti possibile effettuare chiamate, SMS e navigare online senza dover affrontare alcun prezzo extra. Questa agevolazione, però, sta per finire.

Nuove tariffe per chi usa TIM in Gran Bretagna

L’annuncio arriva direttamente da TIM, che ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito. La decisione è legata alla Brexit, che ha portato alla revisione degli accordi sulle telecomunicazioni tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Di conseguenza, chi utilizzerà TIM in territorio britannico dovrà affrontare nuove tariffe per telefonate, messaggi e connessione internet.

I costi del roaming subiranno un netto aumento. TIM ha già reso note le nuove tariffe. Si parla di 19 centesimi al minuto per chiamare Italia, Regno Unito ed Europa. Mentre di 1,39€ al minuto per ricevere chiamate e 7centesimi per ogni SMS inviato. Anche il traffico dati diventerà più caro, un costo di 0,007 cent. per ogni KB utilizzato. Le videochiamate saranno particolarmente costose, arrivando fino a 2,02€/minuto per quelle effettuate verso l’Italia e altri Paesi europei.

Tale modifica avrà un impatto diretto su chi viaggia spesso per lavoro o studio. Fino ad oggi, il roaming gratuito ha permesso ai clienti TIM di comunicare dall’estero senza costi aggiuntivi. Ma, come detto, con il nuovo regolamento la situazione cambia radicalmente. Il provvedimento ha già scatenato malumori tra gli utenti, che ora dovranno trovare soluzioni alternative per evitare spese eccessive. Insomma, con l’aumento dei costi, chiunque abbia necessità di utilizzare il telefono in Gran Bretagna dovrà prestare maggiore attenzione al proprio consumo. Valutando offerte specifiche o cambiando operatore per ottenere condizioni più vantaggiose.