Il treno TGV-M si prepara a sfidare l’alta velocità italiana

Nel 2027, il mondo ferroviario italiano vedrà l’ingresso di una nuova, potente concorrenza nel settore dell’Alta Velocità. La compagnia francese SNCF, attraverso la sua divisione SNCFVoyages Italia, è pronta a far circolare il suo innovativo treno TGV-M. Ovvero una versione moderna e a due piani dei tradizionali TGV. I quali andranno a sfidare direttamente i Frecciarossa di Trenitalia e i treni Italo di NTV. Ciò segna l’inizio di una vera e propria rivoluzione per il mercato ferroviario italiano. Il quale diventa sempre più competitivo grazie alla liberalizzazione del settore.

Il nuovo treno TCB-M, un piano ambizioso per conquistare il mercato italiano

I nuovi TGV-M saranno destinati a percorrere alcune delle tratte più importanti della rete ferroviaria italiana. Arrivando a collegare città come Torino, Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Questi treni sono stati sviluppati in collaborazione con Alstom. Realizzati per offrire un’esperienza di viaggio innovativa grazie alla loro struttura a due piani. Essa consente infatti di aumentare il numero di posti disponibili, garantendo una maggiore capacità e comfort ai passeggeri. Ogni treno sarà composto da nove carrozze. In più secondo le previsioni, SNCF ne metterà a disposizione un totale di 15 convogli per il mercato italiano.

L’ingresso ufficiale di SNCF in Italia segna così un cambiamento importante. Considerando che la compagnia francese è già operativa in Italia, ma con una proposta limitata sulla tratta Parigi-Torino-Milano, senza utilizzare le linee ad alta velocità. Con l’introduzione dei TGV-M, la SNCF mira a conquistare una quota di mercato del 15% entro il 2030, con un’offerta ben più strutturata e diversificata. Il piano include l’ampliamento della rete. La quale si estenderà pian piano fino al Sud Italia, non appena le infrastrutture lo permetteranno.

L’accordo con RFI prevede una collaborazione a lungo termine della durata di 15 anni. Garantendo a SNCF una solida base per costruire la sua offerta sul mercato italiano. L’introduzione di questi treni si inserisce in un contesto di crescente competizione tra le aziende ferroviarie. Una sfida che punta a migliorare i servizi e a offrire maggiori opzioni ai viaggiatori. Oltre che ovviamente aumentare la qualità del trasporto pubblico. L’obiettivo è dunque chiaro. Ci si propone di sfruttare la crescente domanda di alta velocità per attrarre nuovi passeggeri. Fino a trovarsi a sfidare i due principali concorrenti, Frecciarossa e Italo.