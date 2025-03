Amazon, che OFFERTA sul Google Pixel 9, è praticamente GRATIS

Google Pixel 9 è disponibile in promozione in questi giorni su Amazon con un’offerta mai vista prima d’ora, arriva lo sconto migliore del momento, che prevede la possibilità di ridurre la spesa di circa 200 euro, senza intaccare minimamente le specifiche tecniche generali. La versione che trovate attualmente in offerta su Amazon prevede un peso di 198 grammi, con dimensioni di 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, il tutto affiancato da un display da 6,3 pollici di diagonale, un OLED di qualità superiore al normale, che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2424 pixel, con 422 ppi e protezione Gorilla Glass Victus 2 contro urti e graffi di vario genere.

Il processore è il SoC di nuova generazione, trattasi del Google Tensor G4, octa-core con frequenza di clock che si ferma a 3,1GHz, accoppiato con GPU Mali-G715 MC7, oltre ad una configurazione che prevede l’ausilio di 12GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna. La ROM, come ormai da prassi negli ultimi smartphone, non risulta essere espandibile, in genere perché le ROM più recenti sono molto rapide, e le microSD che andremmo da installare potrebbero non essere altrettanto rapide nel salvataggio o nell’accesso ai dati.

Ricevete i nuovi codici sconto Amazon gratis con le offerte esclusive ed i prezzi migliori del momento sul vostro smartphone, solo iscrivendovi al canale Telegram dedicato disponibile a questo link.

Google Pixel 9: il prezzo è quasi regalato su Amazon

Lo sconto applicato su Amazon per l’acquisto di Google Pixel 9 è davvero molto interessante, in quanto garantisce al consumatore la possibilità di risparmiare circa 200 euro sul listino di 899 euro, così da poter abbassare il valore dell’ordine a soli 699,99 euro (circa il 22% di sconto). La riduzione di cui vi parliamo è da ritenersi valida solo sulla variante da 128GB di memoria interna nelle colorazioni Verde Matcha e Grigio Creta, in quanto le altre due presentano un prezzo di 50 euro maggiore. Premete qui per acquistarlo.