Amazon REGALA un Samsung Galaxy: ecco l’OFFERTA shock da non perdere

Una nuova promozione si staglia all’orizzonte su Amazon ed offre la possibilità di ricevere un Samsung Galaxy a titolo completamente gratuito, a patto che comunque il consumatore provveda all’acquisto di un device nello specifico. L’occasione è difatti legata all’acquisto preventivo di un Samsung Galaxy S25, il top di gamma dell’azienda sudcoreana del 2025, un prodotto di altissima qualità, che si contraddistingue dalla massa per la possibilità di mettere le mani su un display da 6,2 pollici di ultima generazione, un Dynamic Amoled 2X che raggiunge risoluzione massima in FullHD+, è un LTPO che permette di oscillare il refresh rate tra 1 e 120Hz, in modo completamente automatico in base al contenuto che si va effettivamente a riprodurre.

Il processore dello smartphone è il Qualcomm Snapdragon Elite 8, il migliore del momento, octa-core con frequenza di clock elevatissima, pensate fino a 4,47GHz, con GPU Adreno 830, ed una configurazione variabile che però si basa su 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (non espandibile). Nulla da dire per la qualità del comparto fotografico, con nella parte posteriore la presenza di ben 3 sensori differenti, tra cui il principale da 50 megapixel, seguito da ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 10 megapixel.

Amazon: occasioni e prezzi mai visti con smartphone in regalo

La promozione disponibile su Amazon è da assolutamente da primato, tutti coloro che acquisteranno il Samsung Galaxy S24 entro il 2 aprile, in questo caso al prezzo di 909 euro, potranno ricevere in omaggio anche il Samsung Galaxy A16. Avete capito bene, l’offerta prevede di poter godere di un prodotto, in particolar modo di uno smartphone di fascia bassa, a titolo completamente gratuito, un plus assolutamente da non sottovalutare in fase d’acquisto, che vi aiuterà a risparmiare moltissimo a questo link.