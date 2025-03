WhatsApp: se vi arriva questo messaggio il conto in banca è in pericolo

Recentemente in Italia è entrato in circolazione un nuovo pericolo al quale tutti voi dovrete prestare attenzione ogni giorno, stiamo parlando per l’ennesima volta della classica truffa online che però questa volta ha cambiato modus operandi e sfrutta delle dinamiche decisamente diverse per ingannare le proprie vittime, l’obiettivo dei truffatori è rimasto sempre lo stesso, ottenere informazioni sensibili sulle loro vittime da poter sfruttare a proprio vantaggio, questa volta però usano soltanto un semplice messaggio bensì le videochiamate, strumento che paradossalmente risulta molto efficace durante la truffa e consente ai truffatori di visualizzare tutto ciò di cui hanno bisogno.

La truffa in questione sta colpendo anche qui in Italia e molti utenti effettivamente stanno ricevendo strani messaggi dietro i quali si cela per l’appunto il pericolo che vi abbiamo appena citato, scopriamo insieme come funziona nello specifico in modo da imparare a proteggerci nel migliore dei modi possibile.

Una videochiamata letale

I truffatori, nello specifico per contattare le vittime sfruttano WhatsApp inviando un messaggio e spacciandosi per la loro banca, affermando nello specifico la necessità di recapitare un messaggio decisamente urgente, tale messaggio però deve essere ricapitato tramite una video chiamata a, una volta convinta la vittima dunque ad avviare la chiamata video i truffatori la inducono ad effettuare l’accesso alla propria pagina Internet banking con la condivisione dello schermo attivata, in tal modo riescono ad entrare in possesso delle informazioni sensibili della vittima per poi usarle a proprio vantaggio e per derubare il malcapitato in modo irreparabile, dunque se anche voi doveste incappare in questa tipologia di contatto, la cosa migliore che potete fare risultano non rispondere e soprattutto non dichiarare nessun tipo di informazione in merito alla vostra persona.

Ricordate che restare informati su queste nuove truffe entrate in circolazione, risulta indispensabile per riuscire a riconoscerle in tempo onde evitare conseguenze irrecuperabili.