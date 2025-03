Addio contante: i pagamenti elettronici dominano in Italia

I pagamenti digitali in Italia hanno finalmente superato il contante. Sì, è successo davvero. Per la prima volta, la maggior parte degli acquisti viene saldata con carte, smartphone e altri sistemi elettronici invece che con le banconote. Secondo una ricerca dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2024 il 43% dei consumi è stato pagato digitalmente, mentre il contante è sceso al 41%. Il resto? Bonifici, addebiti e assegni, che ormai giocano un ruolo sempre più marginale. Insomma, sembra che gli italiani stiano finalmente dicendo addio al portafoglio pieno di spiccioli.

L”Italia abbraccia i pagamenti digitali

Non è solo una questione di abitudini, ma anche di comodità. Sempre più esercenti stanno abbracciando i pagamenti digitali, soprattutto nei negozi, nei ristoranti e nei servizi alla persona. Più della metà di loro preferisce già le carte al contante, mentre il resto sta ancora resistendo, forse per vecchia abitudine o per timore delle commissioni. Ma la direzione è chiara: i soldi di carta stanno diventando meno protagonisti nelle nostre vite.

A guidare questa rivoluzione è il contactless, che ormai ha conquistato praticamente tutti. Basta un tocco e il pagamento è fatto, senza bisogno di strisciare carte o digitare PIN per piccoli importi. Nel 2024, questa tecnologia ha raggiunto i 291 miliardi di euro di transato, con un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. Una crescita enorme, segno che gli italiani si fidano sempre di più di questo sistema.

E non finisce qui. Anche gli smartphone e i dispositivi indossabili, come smartwatch e anelli smart, stanno prendendo piede. I pagamenti con questi strumenti sono schizzati alle stelle, raggiungendo i 56,7 miliardi di euro, con un balzo del 53% rispetto all’anno prima. In pratica, sempre più persone stanno scoprendo la comodità di lasciare a casa il portafoglio e pagare con un semplice gesto del polso o con un tap sul telefono.

La rivoluzione è già realtà

Un’altra tendenza che sta facendo il botto è il “Buy Now Pay Later”, che permette di pagare a rate senza interessi. Questa formula è sempre più popolare, soprattutto per gli acquisti online. Nel 2024, il BNPL ha toccato i 6,8 miliardi di euro di transato, con una crescita del 46%. Significa che quasi un acquisto su dieci nell’eCommerce italiano viene pagato in più tranche.

E gli esercenti? Anche per loro le cose stanno cambiando. Nel 2024, i pagamenti digitali incassati nei negozi fisici hanno raggiunto i 385 miliardi di euro, con un aumento del 7%. Molti stanno passando a soluzioni più moderne, come i Software POS, che permettono di accettare pagamenti digitali senza bisogno di un terminale fisico.

Il contante non è ancora scomparso, ma il suo declino è ormai evidente. La tendenza è chiara: sempre più persone stanno scegliendo metodi di pagamento più semplici, veloci e sicuri. Se le cose continueranno così, il futuro sarà sempre più cashless. E chissà, magari tra qualche anno tireremo fuori i contanti solo per nostalgia.