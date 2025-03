Microsoft Edge batte Google Chrome e porta le estensioni anche su Android

Per riuscire a primeggiare tra i browser Internet attualmente serve qualcosa in più e Microsoft ha scelto di farlo. Gli utenti Android possono infatti beneficiare di una nuova versione di Microsoft Edge, celebre browser Internet con il quale possono installare delle estensioni proprio come se avessero un computer. A permetterlo è la nuova versione 134.0.3124.57.

Di certo, facendo un rapido confronto con Google Chrome, browser di punta, questo è un vantaggio non di poco conto. Il browser di Google infatti non supporta ancora l’estensioni su Android.

Quali estensioni sono disponibili con la nuova versione di Microsoft Edge

Al momento, Microsoft ha reso disponibili 16 estensioni compatibili con Edge su Android. L’elenco include:

AdBlock e altre soluzioni per il blocco della pubblicità;

e altre soluzioni per il blocco della pubblicità; Keepa , per monitorare l’andamento dei prezzi su Amazon;

, per monitorare l’andamento dei prezzi su Amazon; Estensioni VPN , per una navigazione più sicura;

, per una navigazione più sicura; Altri strumenti utili per personalizzare l’esperienza di navigazione.

L’azienda ha precisato che le estensioni sono ancora in fase beta, ma sembrano già funzionare in modo stabile. Con il tempo, il catalogo potrebbe ampliarsi ulteriormente.

Perché provare Edge su Android

Se fino ad oggi Chrome è stato la scelta più ovvia per chi utilizza Android, questa novità potrebbe convincere molti a dare una chance a Edge.

Il browser di Microsoft, basato su Chromium, offre già diverse funzioni avanzate, tra cui:

Integrazione con l’ecosistema Microsoft , utile per chi utilizza Windows;

, utile per chi utilizza Windows; Funzioni AI , grazie all’integrazione con Copilot;

, grazie all’integrazione con Copilot; Maggiore controllo sulla privacy, rispetto ad altri browser.

Come provare le estensioni su Edge per Android

La versione aggiornata di Microsoft Edge è già disponibile sul Google Play Store. Per chi vuole provarla subito, è possibile scaricare l’APK aggiornato e installarlo manualmente.

Con questa mossa, Microsoft porta una funzionalità richiesta da tempo anche su mobile, anticipando Google e dando agli utenti Android un motivo in più per scegliere Edge. Resta da vedere se Chrome risponderà a questa sfida, oppure se Edge diventerà il punto di riferimento per chi cerca un browser più personalizzabile su smartphone.