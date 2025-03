Volkswagen ID Golf: il restyling elettrico in arrivo nel 2028

La Volkswagen Golf, icona automobilistica, è pronta a cambiare volto. La nona generazione, attesa per il 2028, sarà interamente elettrica. Cosa la renderà diversa dalle altre? Cosa le darà quella marcia in più? La risposta arriva dalla joint-venture con Rivian, startup americana specializzata in soluzioni tecnologiche avanzate per veicoli elettrici. Grazie alla collaborazione, la ID Golf nascerà sulla nuova piattaforma SSP (Scalable System Platform). Il futuro della Golf non sarà dunque solo più ecologico, ma anche parecchio più intelligente e connesso.

Volkswagen ha svelato anche che la tecnologia software sarà al centro della nuova Golf. Essa permetterà al modello di effettuare aggiornamenti continui over-the-air e una gestione più semplice delle funzionalità del veicolo. Il software sarà comune a tutta la gamma, ma le diverse versioni della Golf potranno montare SoC (System-on-Chip) di diversa potenza e complessità, a seconda delle esigenze. Questo approccio flessibile punta a ridurre i costi e migliorare l’efficienza.

L’architettura a 800 Volt per la nuova Volkswagen Golf

Un altro pilastro della nuova Golf sarà l’adozione di un’architettura elettrica a 800 Volt, una novità per la famiglia Volkswagen. Cosa significa? Ricariche più veloci e maggiore autonomia rispetto agli attuali modelli elettrici. La tecnologia Rivian consentirà inoltre di migliorare l’efficienza energetica del veicolo, con batterie capaci di ospitare più celle nello stesso spazio, garantendo prestazioni superiori. Non si tratta solo di velocità di ricarica, ma anche di un cambiamento di visione a lungo termine. Il capo tecnico di Volkswagen, Kai Grunitz, ha dichiarato che l’architettura zonale di Rivian consentirà a Volkswagen di offrire nuove funzioni anche dopo l’acquisto del veicolo, senza dover intervenire direttamente sull’auto. È questo il vero futuro dell’automobile? Il cliente sarà al centro di un’esperienza dinamica e sempre aggiornata.

Questa transizione tecnologica non sarà priva di impatti sulla produzione. Con l’arrivo della ID Golf, lo stabilimento di Wolfsburg, cuore della produzione della Golf, subirà un’importante trasformazione. L’attuale Volkswagen Golf MK8 sarà assemblata in Messico, mentre Wolfsburg diventerà il polo della produzione di veicoli completamente elettrici come la Volkswagen ID. 3 e la Cupra Born. La Golf, ancora una volta, si prepara a essere molto più di una semplice vettura.