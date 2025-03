Fotocamera Pixel: l’app si aggiorna con interessanti novità

Una caratteristica peculiare dei dispositivi proprietari di casa Google sicuramente è l’applicazione Fotocamera, i Google pixel infatti vantano un’applicazione per scattare le fotografie personalizzata che gode di funzionalità inedite che Google si impegna ad offrire con i propri smartphone, questa applicazione recentemente è stata aggiornata alla versione 9.8 e offre delle caratteristiche decisamente interessanti, ricordiamo che Google da un po’ di tempo si sta impegnando per mantenere una frequenza di update più elevata rispetto al passato in modo da mantenere sempre alto l’interesse, vediamo insieme che cosa porta questa nuova versione.

Caratteristiche interessanti

L’ultimo aggiornamento introduce interessanti novità tra le quali sicuramente spicca la possibilità di attivare o disattivare a proprio piacimento l’animazione per le astro fotografie, poi abbiamo l’inserimento della gestione definita come Palm timer, quest’ultima consente di attivare un timer per le fotografie semplicemente mostrando il palmo della mano alla fotocamera frontale o posteriore che sia, per quanto riguarda invece i possessori di Pixel 9 Pro Fold, Ora sarà possibile visualizzare l’anteprima video direttamente su entrambi gli schermi.

Ma la vera funzionalità rivelazione di questo aggiornamento risiede nella possibilità di collegare uno smartphone Pixel 9 ad una fotocamera esterna che farà da sensore fotografico per il telefono che sul display mostrerà ciò che la fotocamera Inquadrerà con il proprio sensore, le fotocamere supportate sono tutti i pixel a partire dalla sesta generazione in su insieme a GoPro 10 e generazioni successive aggiornate all’ultimo firmware disponibile.

Tradotto in parole più semplici, il vostro smartphone visualizzerà ciò che però viene inquadrato da una fotocamera esterna che farà da vero e proprio sensore esterno per il flusso video che viene mostrato a schermo, tutto ciò ovviamente può tornare utile per effettuare scatti particolari o se semplicemente preferito utilizzare una fotocamera di livello più alto, ma inquadrare il tutto sul display del vostro smartphone principale di qualità superiore.