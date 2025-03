Feder Mobile, ritorna la gamma di offerte UP

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile aggiorna il suo catalogo e fa tornare disponibile una delle gamme di offerte più apprezzate. Ci stiamo riferendo in particolare alla gamma di offerte Feder UP, le quali vanno ora a sostituire le offerte della gamma Feder Flash, che al momento non sono più disponibili. Le offerte della nuova gamma sono cinque e sono una più conveniente dell’altra. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile, ritorna la super gamma di offerte Feder UP a basso costo

A partire dalla giornata del 17 marzo 2025, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha fatto ritornare a disposizione degli utenti la gamma di offerte Feder UP. Come già accennato in apertura, queste ultime vanno dunque a sostituire per il momento le offerte della gamma Feder Flash, che non sono più disponibili all’attivazione dal 16 marzo 2025.

Nello specifico, le offerte di questa nuova gamma sono ben cinque. La prima è denominata Feder UP 100. Quest’ultima ha un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese. Ogni mese include fino a 100 GB di traffico dati minuti di chiamate senza limiti e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. A seguire, c’è poi l’offerta mobile denominata Feder UP 130.

In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 130 GB di traffico dati. Rimangono sempre a disposizione minuti di chiamate illimitati e fino a 50 sms da inviare sempre verso tutti. In questo caso, il costo del rinnovo è pari a 6,99 euro al mese. Sono poi disponibili all’attivazione altre tre offerte mobile di questa gamma e tutte includono nel bundle minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. La terza offerta è denominata Feder UP 160 ed include ogni mese fino a 160 GB di traffico dati ad un costo di 7,99 euro al mese.

Seguono poi altre due offerte mobile denominate Feder UP 190 e Feder UP 220. Queste ultime hanno un costo rispettivamente pari a 8,99 euro al mese e 9,99 euro al mese ed includono ogni mese rispettivamente fino a 190 GB e fino a 220 GB di traffico dati per navigare.

Queste nuove offerte della gamma Feder UP saranno a disposizione degli utenti fino a nuova comunicazione sia online sia nei negozi fisici autorizzati. Sono rivolte a tutti i nuovi clienti dell’operatore, compresi coloro che attiveranno un nuovo numero e coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.