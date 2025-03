ONYX BOOX e Mediaworld portano i dispositivi con tecnologia E-Ink in Italia

ONYX BOOX, azienda leader globale specializzata nella produzione di dispositivi dotati di tecnologia E-Ink e soluzioni digitali avanzate per la produttività, annuncia oggi con grande entusiasmo l’inizio della distribuzione ufficiale dei suoi prodotti più innovativi sull’e-commerce di MediaWorld. Questa collaborazione strategica rappresenta una significativa espansione della presenza di ONYX BOOX sul mercato italiano, offrendo agli utenti finali accesso facilitato ai dispositivi più avanzati del brand, tra cui il popolare BOOX Note Air4 C e il versatile BOOX Go 10.3.

La partnership con MediaWorld, colosso della distribuzione elettronica in Italia, consente a ONYX BOOX di consolidare ulteriormente la propria presenza nel paese, rispondendo alla crescente domanda di strumenti digitali capaci di trasformare significativamente l’esperienza lavorativa e di studio degli utenti. Grazie a questa collaborazione, gli appassionati di tecnologia, studenti e professionisti potranno facilmente acquistare online prodotti innovativi e altamente performanti, in grado di migliorare sensibilmente la loro produttività quotidiana.

Tra i dispositivi più attesi dai consumatori italiani spicca sicuramente il BOOX Note Air4 C, apprezzato per la sua straordinaria capacità di combinare le funzionalità di un tablet con l’esperienza naturale della lettura su carta. Questo dispositivo è dotato di uno schermo E-Ink a colori da 10,3 pollici che garantisce una leggibilità eccellente, priva di riflessi anche sotto la luce diretta del sole, permettendo sessioni di lettura e lavoro prolungate senza affaticare la vista. Equipaggiato con sistema operativo Android, il Note Air4 C consente inoltre agli utenti di installare un ampio spettro di applicazioni, rendendolo uno strumento di lavoro estremamente versatile e potente. Particolarmente utile anche il supporto per stilo digitale, ideale per prendere appunti, annotare documenti, disegnare e gestire contenuti in modo fluido e intuitivo.

Altrettanto interessante è il modello BOOX Go 10.3, progettato specificamente per garantire massima portabilità e flessibilità d’uso. Il Go 10.3 si distingue per il suo design estremamente compatto e leggero, ideale per chi è spesso in mobilità e necessita di un dispositivo pratico e affidabile. Tra i punti di forza di questo modello ci sono la durata eccezionale della batteria e una serie completa di strumenti per la gestione avanzata di documenti e produttività personale, rendendolo un compagno ideale per gli utenti più dinamici.

“Siamo estremamente soddisfatti di avviare questa importante collaborazione con MediaWorld, uno dei principali player della distribuzione in Italia“, afferma Kim Dan, CEO di ONYX BOOX. “Questa partnership ci permetterà di raggiungere ancora più clienti, offrendo loro dispositivi tecnologicamente all’avanguardia che semplificano e migliorano il loro modo di lavorare e studiare”.

Sul portale di MediaWorld.it, oltre ai modelli Note Air4 C e Go 10.3, sono disponibili anche altri prodotti di punta della gamma BOOX, come il compatto BOOX Palma 2, il grande formato BOOX Note Max A4 e i modelli più piccoli ma altrettanto performanti della serie Go, quali BOOX Go 6 e BOOX Go Color 7.

Con questa nuova opportunità di acquisto su una delle piattaforme più popolari in Italia, ONYX BOOX conferma il proprio ruolo di leader mondiale nel campo dell’innovazione tecnologica applicata ai display E-Ink, offrendo strumenti avanzati, accessibili e altamente apprezzati per la loro capacità di incrementare significativamente la produttività individuale e aziendale.