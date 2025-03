Windows Defender blocca i software per ventole e RGB

Negli ultimi giorni, diversi utenti con PC da gaming hanno segnalato alcuni problemi. Questi sembra abbiano riguardato l’utilizzo di software di gestione per ventole, LED RGB e il monitoraggio hardware. Infatti programmi popolari come OpenRGB, Libre Hardware Monitor, Razer Synapse, SteelSeries Engine e MSI Afterburner sono improvvisamente diventati inutilizzabili. Il motivo? Windows Defender li ha rilevati come potenziali minacce e ne ha impedito l’esecuzione

Windows Defender e il dilemma degli sviluppatori: alternative costose e poche soluzioni praticabili

Tale situazione ha generato confusione tra gli appassionati di tecnologia. I quali hanno subito pensato che si trattasse di un errore di valutazione da parte dell’antivirus di Microsoft. Il problema però affonda le radici più in profondità. Alla base di tutto ciò vi è infatti WinRing0, una libreria utilizzata da questi software per accedere direttamente al kernel di Windows. Anche se nella maggior parte dei casi viene impiegata per scopi legittimi, la sua natura la rende vulnerabile ad abusi. Ecco quindi che per motivi di sicurezza Microsoft ha deciso di bloccarla.

La decisione di Windows Defender ha messo in difficoltà non solo gli utenti, ma anche gli sviluppatori di questi software. In quanto esistono alternative a WinRing0, come InpOut32, ma purtroppo presentano limiti notevoli. Ad esempio, alcuni sistemi anti-cheat, tra cui quello di Riot Games, non le supportano, rendendole inutilizzabili per i giocatori.

Un’opzione più sicura però esiste. Microsoft infatti ha rilasciato una versione aggiornata e certificata di WinRing0, ma per utilizzarla è necessario pagare una licenza. Alcune aziende, come Razer e SteelSeries, hanno già adottato questa soluzione, accettando però sacrifici in termini di funzionalità. Per i progetti indipendenti, invece, i costi sono troppo alti.

Un’altra strada percorribile è lo sviluppo di driver proprietari, come ha fatto SignalRGB, ma il processo è complesso e altrettanto costoso. Nel frattempo, alcuni software obsoleti continuano a funzionare nonostante siano privi di aggiornamenti e supporto ufficiale.

C’è però chi spera in una terza soluzione. Ovvero ottenere una versione di Win Ring0 certificata e condivisa con la community. L’azienda iBuyPower sta valutando questa possibilità, ma il via libera spetterà a Microsoft. Fino ad allora, chi usa questi software dovrà trovare soluzioni temporanee o adattarsi alle limitazioni imposte dall’antivirus.