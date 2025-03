Ferrari, depositato un brevetto per un nuovo motore V12

Non solo nuove tecnologie da destinare alle nuove auto a propulsione elettrica ma innovazione da dedicare anche alle auto tradizionali che per anni hanno scritto la storia del settore delle quattro ruote. Una conferma che arriva direttamente da uno dei più noti marchi automobilisti, ovvero Ferrari. Tra i progetti dell’azienda del Cavallino Rampante vi è infatti una novità che attira l’attenzione di tutti gli appassionati di auto.

Si tratta del brevetto che il costruttore automobilistico avrebbe depositato durante lo scorso autunno presso l’Ufficio Brevetti Europeo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito a questa novità.

Ferrari: i dettagli del nuovo brevetto

Tutti noi conosciamo la casa automobilistica Ferrari poiché nel corso degli anni ha portato sul mercato veicoli dalle prestazioni eccellenti, invidiate in tutto il mondo. Oggi torniamo a parlarne perché è stato scoperto un nuovo brevetto depositato dall’azienda che riguarda la creazione un motore con pistoni con profilo pill-shape, ovvero con forma ovale.

Nello specifico, dunque, il brevetto riguarderebbe un motore con pistoni posizionati in modo tale da rendere più compatta la struttura. Un progetto con un obiettivo non di certo casuale, ma indispensabile nel caso in cui il costruttore voglia abbinare un sistema ibrido sulle proprie vetture.

Osservando il disegno del brevetto emerge, inoltre, che si tratta di un V12. Dunque, per quanto riguarda l’elettrificazione, Ferrari potrebbe lavorare alla realizzazione di un V12 compatto da abbinare ad un sistema ibrido. Un’altra caratteristica che attira l’attenzione è le bielle in questo nuovo motore sono unite e non con ciascun pistone con la propria biella che si avvita all’albero motore.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per comprendere se la casa automobilistica italiana deciderà di portare avanti questo progetto. Vedremo dunque se Ferrari deciderà di rendere concreto questo nuovo brevetto.