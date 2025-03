RECENSIONE Surfshark VPN: è davvero la miglior VPN del mercato?

Ho provato Surfshark, un servizio VPN (Virtual Private Network) sul mio Mac e sul mio iPhone 15 Pro, ma anche su OnePlus 13, per avere una completezza di informazioni. Prima di dirvi le sue caratteristiche, vi dico che si è rapidamente affermato come una delle migliori soluzioni per proteggere la privacy online, grazie alle sue numerose funzionalità, alle connessioni illimitate e a una politica di sicurezza rigorosa. La possono utilizzare sia i principianti che gli addetti ai lavori e i professionisti. In questa recensione analizzeremo nel dettaglio le caratteristiche principali, la sicurezza, le prestazioni, la compatibilità con i dispositivi e il rapporto qualità-prezzo, per capire se è la VPN giusta per le tue esigenze.

Cos’è Surfshark e come funziona?

Surfshark è una VPN che permette di navigare in internet in modo sicuro e anonimo, nascondendo il proprio indirizzo IP e crittografando i dati in transito. Questo consente di proteggere la propria privacy da hacker, governi e provider internet che monitorano l’attività online. Utilizzando una VPN come Surfshark, è possibile accedere a contenuti con restrizioni geografiche, navigare in modo sicuro su reti Wi-Fi pubbliche ed evitare il tracciamento pubblicitario.

A differenza di molte altre VPN, Surfshark offre un numero illimitato di connessioni simultanee con un unico abbonamento, permettendo di proteggere tutti i dispositivi di una famiglia senza costi aggiuntivi. Inoltre, è dotata di server RAM-only, che garantiscono che nessun dato venga memorizzato permanentemente.

Funzionalità principali di Surfshark

Connessioni simultanee illimitate

Una delle caratteristiche che più ho apprezzato di Surfshark è la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente. Indispensabile se la volete usare in casa e siete più persone o se siete una famiglia.

CleanWeb: blocco di pubblicità, tracker e malware

CleanWeb è una funzione che blocca automaticamente gli annunci pubblicitari, i tracker online e i siti dannosi. Questo non solo migliora la sicurezza, ma velocizza anche la navigazione, riducendo il consumo di dati e migliorando l’esperienza utente.

Whitelister (Split Tunneling)

Questa funzionalità permette di scegliere quali app o siti web devono bypassare la VPN. Ad esempio, è possibile utilizzare la VPN per accedere a contenuti bloccati mentre si mantiene la connessione locale per app bancarie o servizi specifici. Non pensavo che mi sarebbe piaciuta così tanto ma fa la differenza nell’uso quotidiano.

MultiHop: doppia protezione VPN

MultiHop consente di instradare la connessione attraverso due server VPN invece di uno, aumentando il livello di anonimato. Questo è particolarmente utile per chi cerca un livello di protezione extra o vive in paesi con forti restrizioni sulla rete. Non ho potuto testarla, anche perché non ho viaggiato all’estero in questi mesi ma vi ricordo che una VPN si deve usare anche per navigare in rete nei bar sotto casa. Il pericolo è dietro l’angolo, sempre.

Camouflage Mode: invisibile al provider internet

Grazie alla modalità Camouflage, il traffico VPN appare come traffico normale, evitando che il provider internet o governi repressivi possano rilevare che si sta usando una VPN.

Kill Switch: protezione da disconnessioni accidentali

Il Kill Switch interrompe automaticamente la connessione a internet se la VPN si disconnette improvvisamente, prevenendo esposizioni accidentali dell’indirizzo IP.

NoBorders Mode: navigare ovunque senza restrizioni

Questa modalità è progettata per funzionare in paesi con restrizioni pesanti su internet, come la Cina o gli Emirati Arabi, consentendo l’accesso a contenuti bloccati senza problemi. Non appena andrò in Cina la testerò

rotatore IP

Una funzione avanzata che cambia periodicamente il tuo indirizzo IP senza interrompere la connessione, migliorando la privacy senza compromettere la stabilità della connessione.

Sicurezza e privacy

Crittografia avanzata

Parliamo ora di sicurezza: potete dormire sonni tranquilli. Surfshark utilizza la crittografia AES-256-GCM, uno degli standard più sicuri al mondo, per proteggere il traffico dati. Inoltre, supporta protocolli di sicurezza avanzati come OpenVPN, IKEv2 e WireGuard.

Politica No-Logs

Surfshark adotta una rigorosa politica di no-logs, il che significa che non registra né conserva i dati dell’utente. Questo garantisce che nessuna attività online venga monitorata o memorizzata.

Server RAM-Only

Tutti i server Surfshark operano senza hard disk, il che significa che nessun dato può essere salvato accidentalmente. Ogni riavvio del server cancella automaticamente tutte le informazioni, migliorando la sicurezza complessiva.

Prestazioni e velocità

Surfshark vi permette di navigare a velocità elevate. Io sono a Roma e ho una 1,3 Gigabit ma sappiate che supporta fino a 10 Gbps. Mica male, eh! Il merito è dell’implementazione del protocollo WireGuard e all’ottimizzazione dei suoi server da 10 Gbps. La VPN è progettata per garantire un’esperienza di navigazione fluida, streaming senza buffering e download rapidi. Nei test di velocità, Surfshark si è dimostrata competitiva rispetto ad altri servizi VPN di fascia alta, con una perdita di velocità minima rispetto alla connessione non protetta.

Accesso a contenuti geo-bloccati e streaming

Una delle funzioni più apprezzate di Surfshark è la capacità di sbloccare piattaforme di streaming come Netflix, Hulu, Disney+, BBC iPlayer e molte altre. Grazie alla vasta rete di server distribuiti in oltre 100 paesi, è possibile accedere a librerie di contenuti di diverse regioni senza interruzioni. Per chi desidera guardare contenuti su dispositivi che non supportano nativamente le VPN,

Surfshark offre la funzione Smart DNS, che consente di aggirare le restrizioni geografiche senza bisogno di un’app dedicata.

Supporto per torrent e P2P

Infine, supporta il traffico P2P su tutti i suoi server, il che lo rende ideale per il torrenting. Le connessioni sicure e la crittografia avanzata garantiscono che le attività di condivisione file rimangano private e protette.

Compatibilità con dispositivi e sistemi operativi.

La potete usare con qualsiasi device; è compatibile con una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi, tra cui: Windows, macOS, Linux, iOS e Android, smart TV e console di gioco, router con firmware compatibile, browser Chrome, Firefox e Edge (tramite estensioni). L’app è facile da configurare e utilizzare, con un’interfaccia intuitiva anche per chi non ha esperienza con le VPN.

Prezzi e abbonamenti

Surfshark è una delle VPN più convenienti sul mercato. I piani di abbonamento prevedono diverse opzioni:

• Piano mensile: più costoso, ma senza impegno a lungo termine, a partire da 15,45€ a salire fino a 20,65€ con il piano One+;

• Piano annuale: offre uno sconto significativo dai 3,19€ ai 6,09€;

• Piano biennale: il più conveniente, con un costo mensile ridotto e spesso con mesi extra gratuiti inclusi. Si parte da 2,19€ a 4,29€ con il piano One+. Io ho scelto uno di questi, ad esempio.

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendo di testare il servizio senza rischi.

Conclusione: vale la pena usare Surfshark?

Per me la risposta è “assolutamente si!”. Io stesso ne utilizzo una, posseggo il piano più famoso e apprezzato dagli utenti (Surfshark One da 2,69€ al mese) e l’ho trovata una delle migliori VPN disponibili oggi. Ammetto che la cosa che mi è piaciuta di più è la possibilità di connettere dispositivi illimitati. Costa pochissimo ed è eccezionale.