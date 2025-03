Anthropic: modelli AI in grado di fare qualsiasi cosa, anche rinunciare ad alcuni compiti

Sempre più spesso vengono realizzati nuovi modelli di intelligenza artificiale in grado di portare a termine pratiche in precedenza svolte solamente dall’uomo. Nonostante finora i modelli realizzati venivano programmati per eseguire un gran numero di compiti, la situazione potrebbe essere rivoluzionata grazie a un nuovo progetto di Anthropic.

Non a caso, infatti, l’azienda starebbe pensando di realizzare modelli di intelligenza artificiale in grado di scegliere in autonomia quali attività svolgere. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito a questo nuovo e importante progetto.

Anthropic: nuovi modelli AI rivoluzionari

L’intelligenza artificiale è sempre più protagonista delle notizie degli ultimi giorni. Le aziende continuano infatti a portare avanti importanti progetti che includono lo sviluppo di nuove soluzioni. L’idea dell’azienda Anthropic, ben nota per lo sviluppo di modelli AI della serie Claude, potrebbe davvero rivoluzionare i risultati raggiunti finora.

Come dichiarato dallo stesso amministratore delegato, Dario Amodei, l’azienda ha deciso di costruire sistemi che fanno ogni tipo di cosa come gli umani, al livello degli umani, e sembrano avere molte delle stesse capacità cognitive. Secondo Amodei, dunque dovremmo quindi chiederci seriamente se questi sistemi abbiano esperienze reali e significative in qualche modo.

Ad attirare particolarmente l’attenzione, tra le dichiarazioni dell’amministratore delegato, l’idea di dotare i modelli di intelligenza artificiale di un pulsante “Ci rinuncio”. In tal modo, si avrebbero a disposizione modelli dotati di appositi meccanismi in grado anche di rifiutare alcuni compiti che non vengono graditi.

A tal proposito, l’amministratore avrebbe aggiunto che se si stanno distribuendo milioni di questi modelli senza considerare l’esperienza che potrebbero avere, anche se potrebbero non averne alcuna, è una questione molto difficile da risolvere, ma che dovrebbe essere presa molto sul serio. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai futuri progetti.