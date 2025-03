Fastweb è incredibile: 5G rapidissimo e due offerte fino a 200 GB

Quando si sceglie un’offerta lo si fa accuratamente, o meglio così dovrebbe andare. Ci sono infatti delle esigenze da rispettare alle quali sono alcuni provider vanno incontro, con Fastweb in prima linea. Il gestore virtuale infatti propone sempre il meglio, soprattutto per chi vuole risparmiare e per chi vuole avere una qualità di rete eccezionale. Anche in questo caso infatti ci sono delle soluzioni che potrebbero piacere molto, ovvero la Fastweb Mobile e la Fastweb Mobile Full, che offrono fino a 200 GB al mese, con la possibilità di attivarle in pochi minuti online o tramite operatore.

Le offerte Fastweb nel dettaglio, ecco tutti i prezzi e i contenuti

Fastweb ha pensato a due piani diversi, per adattarsi alle esigenze di chi cerca tanti giga a un prezzo competitivo:

Fastweb Mobile : include 150 GB , minuti illimitati e 100 SMS a 8,95€ al mese ;

: include , e a ; Fastweb Mobile Full: offre 200 GB con 5G incluso, minuti illimitati e 100 SMS a 10,95€ al mese.

Queste offerte sono disponibili sul sito e pertanto possono essere attivate online. In caso contrario si potrà scegliere una chiamata gratuita per procedere con un operatore.

Attivazione semplice e senza costi extra nascosti

Fastweb garantisce un’esperienza di attivazione veloce e senza complicazioni. Si può scegliere tra eSIM gratuita o SIM fisica con spedizione gratis. Inoltre, per velocizzare il processo, l’identificazione può essere effettuata tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. In alternativa, è possibile utilizzare la classica video-identificazione.

Il costo di attivazione è di 10€ una tantum, senza spese aggiuntive o vincoli contrattuali.

Fastweb: la rete mobile più veloce d’Italia

Fastweb si conferma un operatore di riferimento in termini di prestazioni di rete. Per la quarta volta, Ookla ha premiato Fastweb come l’operatore mobile più veloce in Italia, riconoscimento che sottolinea la qualità del servizio offerto.

Le nuove offerte sono già disponibili e possono essere attivate direttamente dal sito ufficiale di Fastweb, con la certezza di una navigazione veloce, chiara e senza sorprese.