Amazon Echo: dal 28 marzo i comandi vocali finiranno nel cloud

Manca poco e Amazon modificherà alcuni aspetti riguardanti i suoi dispositivi con a bordo Alexa. Secondo quanto riportato, tra poco più di una settimana, ovvero a partire dal 28 marzo, un’opzione per la privacy verrà cambiata. Gli utenti che possiedono Echo Dot (4ª gen.), Echo Show 10 ed Echo Show 15 con Alexa in inglese e che vivono negli USA, dovranno sottostare ad una scelta: Amazon invierà tutte le registrazioni vocali al cloud.

A quanto pare la scelta è dettata dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa e si tratta di un passo fondamentale per garantirne il funzionamento perfetto.

Cosa cambierà per gli utenti in possesso di un Echo

Quello che cambierà a breve per gli utenti in possesso di un dispositivo Amazon Echo è che le loro registrazioni non verranno più salvate e che tutti i comandi vocali verranno inviati direttamente al cloud. Ecco alcune informazioni fondamentali:

Invio dei comandi vocali al cloud , ma eliminazione immediata dopo l’elaborazione;

, ma eliminazione immediata dopo l’elaborazione; Cancellazione di tutte le registrazioni precedenti ;

; Disattivazione di Voice ID, a meno che l’utente non cambi manualmente le impostazioni.

Amazon rassicura: “La privacy resta una priorità”

La decisione ha sollevato qualche dubbio, ma Amazon garantisce che la sicurezza degli utenti non sarà compromessa.

In un commento rilasciato a The Verge, Lauren Raemhild, portavoce dell’azienda, ha dichiarato:

“Stiamo ottimizzando i controlli sulla privacy per adattarli alle nuove esperienze di intelligenza artificiale generativa. I clienti continueranno ad avere a disposizione strumenti per gestire i loro dati.”

In sostanza, Amazon assicura che i comandi vocali non verranno archiviati, ma saranno comunque inviati ai server per essere elaborati. Gli utenti ora attendono nient’altro che l’arrivo del nuovo Alexa+, il modello che dovrebbe dare brio all’assistente vocale che ultimamente era stato tacciato di essere rimasto indietro rispetto agli altri. Almeno per ora non si ha una data ufficiale, ma il 28 marzo potrebbe coincidere anche con questa.