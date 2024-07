Prezzo letteralmente crollato per l’acquisto dell’ottima soundbar di casa Samsung, un prodotto veramente eccellente che riesce a garantire un sound di alto livello con una spesa non particolarmente elevata, proprio grazie allo sconto che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni.

La promozione è applicata direttamente sulla soundbar B650D/ZF, appartenente giustappunto alla serie B, dotata di 4 speaker interni, che possono garantire un audio a 5.1 canali ed il pieno supporto a DTS o Dolby Atmos, con espansione dell’audio surround. Non manca, ovviamente, la compatibilità con gli assistenti vocali di ultima generazione, quali sono Amazon Alexa e Google Assistant, così da poter controllare il tutto con la propria voce.

Samsung: la soundbar è super economica

Quanti di voi vorrebbero poter godere di un sound fuori dal normale? ebbene con la soundbar di casa Samsung questo è possibile ad un prezzo eccezionalmente basso. Il modello in questione viene proposto a soli 197,99 euro, con una riduzione effettiva del 40% rispetto al listino originario di 329 euro, pur senza dover rinunciare alla qualità generale. L’acquisto lo potete completare qui.

Nella confezione è possibile trovare, oltre alla soundbar vera e propria, anche il telecomando per il controllo da remoto e la staffa da muro, soluzione che permette di appendere eventualmente il prodotto, senza doverlo appoggiare su un piano di appoggio. Le dimensioni sono relativamente contenute: 86 x 5,94 x 7,5 centimetri, con un peso di soli 2kg, riuscendo così a facilitare il posizionamento da parte del consumatore finale.

Molto interessante è la cosiddetta modalità notturna, che vi permette di godere di un audio cristallino anche durante le ore notturne, senza andare effettivamente a disturbare gli altri. Non manca all’appello la modalità gioco, per ottimizzare l’audio per gli amanti del gaming.