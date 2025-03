Toyota, nel 2026 in arrivo un nuovo pickup elettrico

I progetti messi a punto dal costruttore automobilistico Toyota per i prossimi anni sono davvero tanti e tutti interessanti. In occasione del Kenshiki Forum di Bruxelles l’azienda giapponese ha colto l’occasione per svelare a tutti gli appassionati del marchio alcune importanti novità.

Tra le più importanti novità che vedremo su strada nel corso dei prossimi anni, Toyota non ha fatto a meno di svelare alcuni dettagli sulla nuova C-HR+. Oltre a questo modello, però, l’attenzione è stata particolarmente rivolta al concept FT-Me, quadriciclo elettrico che punta a conquistare gli utenti in cerca di una soluzione sostenibile e perfetta per gli spostamenti in città. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi nel corso del Kenshiki Forum di Bruxelles. Le sorprese non terminano qui.

Toyota: in arrivo nuovi modelli elettrici

La casa automobilistica giapponese punta a conquistare nuovi utenti su moltissimi mercati e per farlo sta portando avanti diversi progetti riguardanti nuovi veicoli elettrici. In occasione dell’evento tenutosi a Bruxelles, il costruttore giapponese ha colto l’occasione per rendere più chiari i piani futuri parlando di alcune novità in arrivo. Per quanto riguarda il mercato europeo, nel corso del 2025 Toyota prevede di portare al debutto tre nuove vetture elettriche. Non a caso, dunque, insieme all’Urban Crusier, faranno il debutto su strada anche la C-HR+ e il bZ4X su cui il costruttore sta effettuando un importante lavoro di restyling.

Il 2026 non sarà un anno privo di sorprese e di modelli interessanti poiché la casa automobilistica Toyota prevede di portare sul mercato altre tre vetture BEV. In merito a queste ultime, purtroppo, le informazioni di cui siamo a conoscenza sono davvero poche. Il costruttore ha voluto però mostrate un teaser che riguarda il profilo dei nuovi modelli. Impossibile non notare che uno dei tre modelli in arrivo sarà un pickup.