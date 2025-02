Netflix e Apple TV: nessun accordo in vista

Chi sperava in una svolta è rimasto deluso. A cosa ci riferiamo? Ebbene, pare che per qualche ora, gli americani abbiano creduto che Netflix fosse finalmente pronto a unirsi al sistema Apple. In quanto i contenuti della rinomata piattaforma di streaming sono improvvisamente apparsi nell’app AppleTV. Posizionandosi esattamente accanto a quelli di servizi come Prime Video e Paramount Plus. Una novità che aveva subito fatto pensare a un accordo tra le due aziende.

Netflix non cambia rotta, resta indipendente

L’entusiasmo, però, è durato poco. Netflix, infatti, ha smentito qualsiasi ipotesi di integrazione, spiegando che si trattava soltanto di un errore tecnico. La comparsa dei suoi contenuti nell’interfaccia AppleTV è stata il risultato di un bug temporaneo, rapidamente risolto dal team tecnico. Nessuna novità in arrivo, nessuna collaborazione segreta. L’azienda continua a mantenere le distanze dall’app di Apple, confermando la sua strategia di indipendenza.

Da tempo, Netflix si distingue per la sua scelta di non condividere i propri contenuti con piattaforme di terze parti. A differenza di servizi come Disney+, AppleTV+ e Amazon Prime Video continua a mantenere la sua interfaccia separata.

Questa decisione riflette una strategia precisa. L’azienda vuole che i suoi iscritti interagiscano esclusivamente con la sua piattaforma, senza intermediari. Watchlist personalizzate, suggerimenti basati sulle abitudini di visione e gestione dei contenuti restano sotto il suo controllo. In questo modo, Netflix può offrire un’esperienza su misura e, allo stesso tempo, evitare di dipendere da altre aziende.

Non è la prima volta che si parla di un possibile accordo tra Netflix e Apple. Ma ogni volta l’ipotesi viene smentita. Il colosso dello streaming non sembra intenzionato a cambiare politica. Per gli utenti Apple, dunque, nulla cambierà. Chi vuole guardare una serie sulla piattaforma dovrà continuare a farlo esclusivamente attraverso l’app ufficiale. Come sempre, sarà possibile scegliere tra vari piani di abbonamento per poter godere dell’ esperienza di visione come più si preferisce.