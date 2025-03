Tecno: arrivano gli occhiali AR con fotocamera da 50 MP

Tecno è pronta a presentare i suoi nuovi occhiali smart con la nuova serie “Tecno AI Glass“. Sono stati presentati durante il Mobile World Congress di Barcellona la scorsa settimana. Tali innovativi dispositivi indossabili mirano a competere con i Ray-Ban di Meta. Ciò proponendo un mix esplosivo di alta tecnologia e design all’avanguardia. La serie si compone di due modelli distinti. La versione standard e la versione Pro.

Tecno presenta i suoi nuovi occhiali smart

Entrambi i modelli vantano un sistema fotografico di altissima qualità. Con una risoluzione record di 50 MP. Ciò rende tali occhiali smart i più avanzati nel settore della fotografia indossabile. Tecno ha sviluppato tale tecnologia partendo dalla fotocamera del suo smartphone di punta, il Camon 40 Premier, sfruttando moduli ottici personalizzati. Ciò con sensori d’immagine OV50D e complessi algoritmi di elaborazione del segnale per offrire un’esperienza visiva senza precedenti.

Il modello Pro si distingue per l’integrazione della realtà aumentata (AR), resa possibile grazie alla tecnologia WaveGuide. Quest’ultima è stata sviluppata in collaborazione con Meta-Bounds. Dotato di un display MicroLED con luminosità superiore a 1.500 nit. E un campo visivo di 30 gradi. Le applicazioni proposte includono navigazione turn-by-turn, traduzioni in tempo reale e informazioni contestuali relative all’ambiente circostante.

Dal punto di vista del design, la versione standard adotta uno stile aviator con modulo fotocamera laterale. Mentre il modello Pro si basa su un design “browline“. Con fotocamera centrale. Entrambi sono costruiti con materiali di alta qualità come la lega di magnesio e compositi innovativi. Per l’autonomia, la batteria da 250 mAh offre fino a 11 ore di ascolto tramite i potenti altoparlanti integrati da 180 mm. Oppure 8 ore di utilizzo misto. Inoltre, i dispositivi supportano la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4.

L’interfaccia utente è potenziata da “Ella“, l’assistente AI di Tecno, che consente un controllo vocale avanzato. Non si sa ancora nulla riguardo i prezzi e la disponibilità. A tal proposito, Tecno ha lasciato intendere che il costo sarà inferiore rispetto ai Meta Ray-Ban, posizionandosi come un’alternativa più accessibile. Ciò senza compromessi in termini di qualità e innovazione.