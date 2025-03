Google Pixel 4a: problemi alla batteria, aggiornamento e richiamo ufficiale

Il Google Pixel 4a è al centro dell’attenzione per un grave problema alla batteria, che ha portato a una drastica riduzione dell’autonomia e a segnalazioni di possibili rischi di surriscaldamento. Per affrontare la situazione, Google ha rilasciato un aggiornamento firmware che limita la capacità di carica della batteria e ha avviato un programma di richiamo ufficiale in alcuni paesi.

L’aggiornamento e le sue conseguenze

L’aggiornamento rilasciato a gennaio 2025 ha introdotto una modifica alla gestione dell’energia del Pixel 4a, riducendo la tensione massima della batteria per evitare possibili rischi di surriscaldamento. Questo ha portato a una diminuzione della capacità complessiva del 56%, con un impatto diretto sulla durata della batteria. Molti utenti hanno segnalato che il telefono si spegne improvvisamente, anche con una percentuale di carica apparentemente sufficiente.

Questa modifica, se da un lato ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza del dispositivo, dall’altro ha compromesso l’esperienza d’uso per molti possessori del Pixel 4a, che ora si trovano con una batteria drasticamente ridotta e prestazioni limitate.

In alcuni mercati, tra cui l’Australia, le autorità per la sicurezza dei consumatori hanno avviato un richiamo ufficiale del Pixel 4a, affermando che il problema della batteria potrebbe rappresentare un rischio di incendio o ustioni. Google ha quindi attivato diverse misure per risolvere la situazione, offrendo agli utenti colpiti alcune opzioni:

Sostituzione gratuita della batteria nei centri di assistenza autorizzati;

Rimborso parziale per chi sceglie di sostituire autonomamente la batteria in un centro di riparazione indipendente;

Buono sconto per l’acquisto di un nuovo smartphone Pixel, destinato a chi preferisce cambiare dispositivo invece di riparare il Pixel 4a.

Gli utenti possono verificare se il proprio smartphone è tra quelli coinvolti nel richiamo contattando il supporto Google e fornendo il numero IMEI del dispositivo.

La notizia ha suscitato un acceso dibattito tra i possessori del Pixel 4a. Molti utenti hanno espresso delusione per la gestione del problema, lamentando che la soluzione adottata da Google ha compromesso in modo significativo l’autonomia dello smartphone. Alcuni hanno accettato la sostituzione della batteria, mentre altri valutano l’acquisto di un nuovo dispositivo, sfruttando lo sconto offerto dall’azienda.

D’altro canto, altri utenti apprezzano la decisione di Google di intervenire tempestivamente per prevenire problemi di sicurezza, sottolineando che il richiamo e le opzioni di assistenza sono un segnale di responsabilità da parte del produttore.