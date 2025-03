TikTok e Reddit, nuovi problemi per la sicurezza dei minori

In questi ultimi giorni si sta parlando di alcune problematiche legate alla sicurezza di alcune piattaforme social e dei loro algoritmi. Infatti l’ autorità britannica che si occupa della protezione dei dati personali, ha avviato un’ indagine su TikTok e Reddit per verificare la sicurezza dei loro algoritmi. Sembra che queste piattaforme non diano molti mezzi per proteggere i minori da contenuti non adatti. Per questo motivo l’ indagine si concentra proprio sui sistemi adottati da TikTok e Reddit che consentono di verificare l’ età dell’ utente e in questo modo attivare tutte le funzioni per ottenere una sicurezza migliore.

Gli algoritmi delle applicazioni social sono molto complessi e sempre in continuo aggiornamento per offrire agli utenti una qualità migliore dei contenuti. Questo però rende allo stesso tempo il sistema vulnerabile a situazioni di privacy e sicurezza dei dati personali. Infatti il problema è proprio la possibilità di esporre i minori a contenuti non adatti alla loro età. Per questo motivo si è deciso di controllare meglio come vengono verificati gli anni di età di una persona.

TikTok e Reddit, nuove informazioni sulla loro sicurezza

L’ indagine condotta dall’ autorità britannica è incentrata sulla modalità di gestione dei dati degli utenti tra i 13 e i 17 anni da parte di TikTok. La situazione di questa piattaforma è molto complicata perché è stata già messa sotto accusa proprio sulla nascita di alcuni dubbi sulla sua sicurezza. Infatti nel 2023 era stata multata per 12,7 milioni di sterline per aver violato la normativa riguardante la protezione dei dati personali. Per quanto riguarda Reddit invece, sembra che la società sia pronta a collaborare al fine di poter essere in regola con la legge. Infatti sta attuando una serie di piani per verificare il suo stato di sicurezza in modo da non andare incontro a future sanzioni.

Tutto questo è accaduto perché nel Regno Unito sono state approvate leggi più severe che regolano il trattamento dei dati dei minori in relazione alle piattaforme social. Quindi è necessario una collaborazione di tutte le app di social network in modo da rispettare la privacy degli utenti.