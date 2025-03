Skoda Space: comodità con 7 posti e motore elettrico

Skoda ha lasciato intravedere il futuro con il teaser del nuovo SUV elettrico Skoda Space, atteso per il 2026. Il modello, derivato dal concept Vision 7S, promette di incarnare il nuovo linguaggio di design del marchio, già visto su modelli come la Elorq. Svelato brevemente in penombra, lo Skoda Space si prepara a stupire con una lunghezza di 4,9 metri e un abitacolo in grado di ospitare fino a sette passeggeri. Chi potrebbe resistere a un SUV così versatile e capiente? La risposta di Skoda a chi cerca un’alternativa elettrica al Kodiaq sembra essere qui. Il frontale Tech-Deck, con una reinterpretazione della calandra e i sottili gruppi ottici a forma di “T” anticipano un’auto che farà parlare di sé.

Un SUV pensato per il futuro

Il nuovo modello di Skoda non è solo bello da vedere, è anche tecnologicamente avanzato. Basato sulla piattaforma MEB, il SUV Space offrirà batterie con una capacità fino a 86 kWh, capaci di garantire un’autonomia di circa 600 km. Sarà possibile scegliere tra vari powertrain, con versioni a singolo o doppio motore, pronte a offrire trazione integrale per ogni esigenza. Skoda punterà dunque su una versatilità unica. Cosa aspettarsi? Prestazioni all’altezza della sfida del futuro. Il modello sarà il quarto veicolo elettrico del marchio, dopo Epiq, Enyaq ed Elorq, segnando un ulteriore passo nella trasformazione verso la mobilità sostenibile. Nel frattempo, i test su strada sono già iniziati, segno che non bisognerà attendere a lungo per scoprire tutti i dettagli in merito.

Un anno di traguardi per Skoda

Il 2024 è stato un anno straordinario per Skoda Auto, con risultati finanziari da record. Un aumento delle consegne globali del 6,9%, pari a 926.600 veicoli, ha portato a un risultato operativo di 2,3 miliardi di euro, con una crescita del 30%. Questo successo, affiancato al programma Next Level Efficiency+, ha rafforzato il marchio e lo ha reso pronto ad affrontare le sfide future con determinazione. Il margine operativo, salito all’8,3%, conferma la solidità di Skoda in un contesto sempre più competitivo. Cosa riserverà il futuro a questo brand in costante evoluzione? Solo il tempo lo dirà, ma la direzione è chiara: Skoda è pronta a ridefinire la mobilità elettrica.