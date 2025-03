OpenAI: arriva Operator anche in Europa

OpenAI ha rilasciato un’interessante novità per il mercato europeo. Si tratta del lancio di Operator in Europa. Si tratta di un agente AI rivoluzionario. Progettato per trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con il web. Tale tecnologia sarà disponibile in anteprima per gli utenti ChatGPT Pro. Rappresenta un passo importante per l’intelligenza artificiale. Quest’ultima, infatti, non si limita più a fornire risposte informative. Ma si occupa attivamente di svolgere compiti complessi per conto degli utenti.

OpenAI Operator: i dettagli sull’innovazione in arrivo anche in Europa

Operator si basa su un modello avanzato chiamato Computer-Using Agent (CUA). Quest’ultimo combina le capacità visive di GPT-4o con un ragionamento sofisticato. Ciò gli permette di navigare e interagire con interfacce utente grafiche (GUI) proprio come farebbe un essere umano. Tale approccio rivoluzionario consente a Operator di comprendere e gestire pulsanti, menu, campi di testo e altre componenti grafiche. Ciò senza la necessità di API specifiche o configurazioni particolari del sistema operativo.

L’addestramento del modello CUA si basa su progressi nel ragionamento, nella multimodalità e nella sicurezza. Con l’obiettivo di garantire un’interazione digitale fluida e naturale. Grazie a tale tecnologia, Operator è in grado di eseguire operazioni complesse. Come prenotare viaggi, acquistare biglietti per eventi e persino gestire attività amministrative. Per fare ciò l’agente AI interpreta le richieste degli utenti e agisce di conseguenza.

Per garantire un’esperienza ottimale, OpenAI ha stretto partnership strategiche con aziende leader. Come Booking, Expedia, Uber e Stubhub. Ciò permette a Operator di affinare continuamente le proprie capacità e adattarsi a scenari d’uso specifici. L’utilizzo di Operator è pensato per essere semplice e intuitivo. Gli utenti devono solo descrivere il compito desiderato, e l’agente si occuperà del resto. Inoltre, è sempre possibile prendere il controllo manuale del browser remoto.

Attualmente, l’anteprima di Operator è disponibile per gli utenti Pro maggiorenni in Europa, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera. Attraverso il sito dedicato operator.chatgpt.com. L’introduzione di Operator potrebbe rappresentare un cambiamento importante nel modo in cui si interagisce con l’intelligenza artificiale.