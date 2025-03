Notebook HP in sconto a 349 euro, un’offerta Amazon da perdere la testa

Occasioni assolutamente da non perdere di vista si sprecano ogni giorno su Amazon, dove gli utenti si ritrovano a poter approfittare dell’acquisto di un notebook HP ad un prezzo effettivamente inedito ed esclusivo, che abbassa ulteriormente il livello di spesa che si deve sostenere per l’ordine. Il modello attualmente in promozione è il modello 15s-fq5006sl, un dispositivo comunque appartenente alla fascia bassa, che rientra perfettamente in termini di specifiche complessive.

Il prodotto gode di un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD che complessivamente è più che discreto, almeno per quanto riguarda dettagli e nitidezza, che viene impreziosito dalla presenza di un processore Intel Core i3 di dodicesima generazione (i3-1215U), alle cui spalle trovano posto 8GB di RAM DDR4 ed una memoria interna SSD da 256GB, ma senza scheda grafica dedicata, come era facilmente intuibile dalla fascia di prezzo di appartenenza. La connettività wireless non manca, con il supporto a bluetooth 4.2 e WiFi di ultima generazione dual-band (ovvero su doppia frequenza).

Notebook HP: la promozione su Amazon è una delle migliori di sempre

Vi attende un prezzo davvero invitante per l’acquisto di questo notebook, al netto di tutto quanto vi abbiamo raccontato, infatti, la spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto corrisponde esattamente a soli 349,90 euro, con consegna presso il vostro domicilio in tempi relativamente ridotti, e la solita possibilità di fare affidamento sulla garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica. Acquistatelo subito qui.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11s, per un device di colorazione argento realizzato con chassis in plastica, che presenta una buona finitura spazzolata, ottima per non trattenere le impronte.