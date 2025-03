Google ridisegna l’app Telefono e cambia il modo di rispondere alle telefonate

Continua a lavorare tanto Google intorno alle sue piattaforme e alle sue applicazioni, tra le quali questa volta c’è soprattutto Telefono. Gli utenti ben presto potrebbero dover abituarsi ad un nuovo modo di rispondere alle telefonate, almeno secondo quanto trapelato in queste ultime ore. Come riferiscono infatti le informazioni arrivate sul web, mediante l’ultima beta di Telefono, Google avrebbe mostrato un design totalmente nuovo per la schermata delle chiamate in arrivo. Gli utenti sono abituati infatti a scorrere verso l’alto per la risposta, ma ben presto potrebbero dover cambiare totalmente il loro modus operandi.

Come cambierà il modo di rispondere alle chiamate con Google Telefono

Attualmente, chi utilizza l’app Telefono di Google su Pixel, Xiaomi, OnePlus, Oppo o Honor deve scorrere verso l’alto per rispondere e verso il basso per rifiutare una chiamata. Con il nuovo aggiornamento, invece, la modalità di risposta sarà più simile a quella presente sugli iPhone e su alcune ROM personalizzate di Android:

Scorrimento a destra per rispondere;

per rispondere; Scorrimento a sinistra per rifiutare la chiamata.

Questa modifica potrebbe rendere più intuitivo il modo di accettare o rifiutare una chiamata, soprattutto perché il gesto attuale verso il basso risulta scomodo su schermi grandi.

Un cambiamento utile o una scelta discutibile: il bivio per gli utenti Google

Il nuovo layout potrebbe rappresentare un miglioramento per molti utenti, rendendo il processo più ergonomico e intuitivo. Tuttavia, il cambiamento potrebbe inizialmente confondere chi è abituato al sistema attuale.

Oltre a questa novità, Google continua a migliorare l’app Telefono con funzioni come:

Rilevamento delle truffe in tempo reale , introdotto con il Pixel Feature Drop di marzo 2025;

, introdotto con il Pixel Feature Drop di marzo 2025; Filtri per le chiamate, che semplificano la gestione delle chiamate in entrata.

Al momento, il nuovo design non è ancora disponibile su tutti i dispositivi, ma se Google deciderà di distribuirlo su larga scala, potrebbe cambiare radicalmente l’esperienza delle chiamate su Android.