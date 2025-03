Apple abbandona le nuove colorazioni per iPhone 16

Apple di recente ha fatto una scelta interessante. L’azienda infatti ha deciso di non introdurre una nuova colorazione per l’ iPhone 16. Cosa che segna un cambiamento nella strategia dell’azienda. Da anni infatti, il colosso di Cupertino era solito presentare, tra marzo e aprile, una variante di colore inedita per i modelli più recenti. Un aggiornamento estetico che riaccendeva l’attenzione sul prodotto, stimolando le vendite a metà lancio. L’ultima volta era accaduto con l’ iPhone14 e il 14Plus, proposti in giallo nella primavera del 2023.

Apple ha deciso: meno opzioni e addio alla versione Product(RED)

Già nel 2024, però, Apple aveva rinunciato a questa iniziativa con l’ iPhone15. Quest’anno la decisione viene confermata, rendendo evidente un cambio di rotta definitivo. Secondo alcune analisi, la scelta potrebbe essere legata alla necessità di concentrare le vendite sul nuovo iPhone16e, una versione più economica della serie principale. Questo modello, infatti, è disponibile solo nei classici bianco e nero, senza alcuna variante cromatica aggiuntiva. Un’altra ipotesi invece, suggerisce che le precedenti edizioni in nuovi colori non abbiano generato il ritorno economico sperato. Quindi Apple ha definitivamente deciso di abbandonare tale iniziativa.

Nonostante la mancanza di un aggiornamento cromatico, iPhone 16 e 16Plus sono comunque disponibili in cinque tonalità. Ovvero, blu oltremare, verde acqua, rosa, bianco e nero. Una serie che, seppur varia, non soddisfa tutti. In passato, Apple aveva proposto sfumature più particolari, come il verde, il viola o il giallo, molto apprezzate dai consumatori. L’assenza più discussa, però, è quella della variante Product(RED), da sempre simbolo del supporto di Cupertino a cause benefiche.

L’eliminazione di questa opzione ha suscitato quindi perplessità tra gli appassionati del marchio. I quali hanno visto nella decisione un segnale di distacco dalle iniziative sociali. Alcuni invece, ritengono semplicemente che Apple stia razionalizzando le sue scelte commerciali. Mentre altri vedono in questa mossa un’ulteriore prova dell’attenzione dell’azienda esclusivamente verso il profitto. Resta da capire se in futuro tornerà a puntare su nuove varianti o se tale assenza diventerà definitiva.