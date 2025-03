TIM, offerte a basso costo per tutti, ecco le migliori

Tra gli operatori telefonici più affidabili e prestanti sul territorio italiano c’è sicuramente TIM. Quest’ultimo propone infatti molto spesso tante offerte di rete mobile di rilievo, proponendo tutta la potenza e la velocità della sua rete. Al momento, in particolare , sono disponibili all’attivazione sul suo sito ufficiale svariate offerte un po’ per tutti, con prezzi contenuti e con degli ottimi bundle. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, tante offerte a basso costo con grandi bundle ricchi di giga

Al momento l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo sul proprio sito web l’attivazione di numerose offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, TIM risulta essere uno degli operatori telefonici più apprezzati sul territorio italiano. Sul sito ufficiale sono disponibili offerte un po’ per tutti gli utenti.

Una di queste è l’offerta mobile denominata TIM Young. Quest’ultima è rivolta a tutti i nuovi clienti che avranno una età inferiore ai 30 anni. L’offerta include ben 200 GB di traffico dati per navigare anche alla massima velocità del 5G di TIM. Gli utenti potranno sfruttare ogni mese anche 200 sms verso tutti, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 20 euro di bonus Satispay da spendere per i propri acquisti. Tutto questo ad un costo di 9,99 euro al mese.

Per chi decide di passare all’operatore attivando anche un’offerta di rete fissa, c’è poi l’offerta mobile denominata TIM 5G Power Famiglia. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese giga senza limiti per navigare alla massima velocità con il 5G Ultra di TIM, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Anche in questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo pari a soli 9,99 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti che attiveranno l’offerta online, poi, il primo mese dell’offerta sarà offerto gratuitamente.