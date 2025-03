Fotovoltaico sui tetti: un valido alleato per l’energia green

L’energia solare rappresenta una tecnologia promettente. Soprattutto per la lotta al riscaldamento globale. Fenomeno che dipende soprattutto dall’aumento delle temperature medie. L’Accordo di Parigi ha evidenziato quanto è importante che tale incremento resti sotto i 1,5°C. Un obiettivo che risulta sempre più difficile da raggiungere. In particolare, senza interventi immediati e su vasta scala. Tra le varie soluzioni c’è il fotovoltaico installato sui tetti, noto come rooftop. Tale opzione si sta dimostrando particolarmente efficace.

Fotovoltaico rooftop: dettagli su tale opzione

Uno studio pubblicato su Nature Climate Change ha analizzato il potenziale di suddetta tecnologia. In particolare, quando si parla di evitare ingenti quantità di CO2. I ricercatori hanno stimato che, se sfruttato appieno, il fotovoltaico installato sui tetti potrebbe evitare tra 23,8 e 41,2 gigatonnellate di emissioni di CO2. Ciò utilizzando tecniche avanzate di geolocalizzazione. Insieme a modelli climatici sofisticati. Risultato che si punta a raggiungere entro il 2050. Tale processo contribuirebbe a ridurre il riscaldamento globale. Di una quota compresa tra 0,05 e 0,13°C.

L’analisi ha considerato le differenze regionali nella disponibilità di risorse solari. Oltre che nella densità delle infrastrutture e nel potenziale d’integrazione nelle reti elettriche. I risultati mostrano che solo il 30% delle superfici dei tetti è effettivamente disponibile per l’installazione di pannelli solari. Tale percentuale rappresenta un’enorme opportunità per generare energia pulita e ridurre le emissioni di gas.

Il potenziale tecnico del fotovoltaico rooftop è stato stimato in circa 17.042 TWh annuali. Ovvero pari al 58% del consumo elettrico mondiale del 2023. Esistono però forti disparità tra diverse località. L’Africa, pur possedendo il 45% delle risorse solari mondiali, contribuirebbe solo per il 7% alla capacità installabile. Al contrario, il Nord America, con un’irradiazione solare inferiore del 30%, potrebbe raggiungere una capacità di oltre 4.300 GW.

Secondo i ricercatori, l’adozione su larga scala del fotovoltaico sui tetti potrebbe anche ritardare di alcuni anni eventi critici. Come il continuo sciogliersi della calotta glaciale in Groenlandia. Ed anche l’indebolimento della corrente del Golfo. Per massimizzare tale potenziale, è fondamentale promuovere politiche specifiche ed investimenti nelle infrastrutture necessarie per una transizione energetica sostenibile e diffusa.