Amazon REGALA uno smartphone con Samsung Galaxy S25: che OFFERTA assurda

Samsung Galaxy S25 è il nuovo top di gamma del momento, uno smartphone che riesce ad avvicinare sempre più utenti al mondo Galaxy, mettendo sin da subito a disposizione specifiche tecniche superiori alla media, con un prezzo complessivamente in linea con le aspettative, ed anche inferiore ad altri top di gamma che è possibile trovare sul mercato. I suoi punti di forza hanno inizio ad esempio con dimensioni complessivamente ridotte, infatti parliamo di un prodotto da 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri di spessore, che presenta un peso di 162 grammi.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, top di gamma di ultima generazione, con frequenza di clock che può raggiungere al massimo a 4,47GHz, passando per una GPU Adreno 830, che prevede inoltre configurazione da 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna che può raggiungere al massimo i 512GB (ma non è espandibile). Le sue dimensioni sono ridotte anche grazie alla presenza di un display relativamente piccolo, infatti è un pannello da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, un Dynamic AMOLED 2X con densità di 416 ppi, che presenta un refresh rate a 120Hz, con protezione Gorilla Glass Victus 2.

Scoprite subito le nuove offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva assoluta ed alcuni prodotti in regalo, solo iscrivendovi al canale Telegram ufficialmente dedicato.

Amazon, che regalo con l’acquisto di Samsung Galaxy S25

Il Samsung Galaxy S25 costa sempre meno su Amazon, la nuova promozione che la stessa azienda americana ha deciso di attivare in questo periodo abbassa notevolmente la spesa che l’utente deve sostenere, infatti non sono più necessario 989 euro di listino, ma il valore dell’ordine scende a 931,90 euro, a cui si aggiungono altri 100 euro con la possibilità di pagare con Amex. Il plus della campagna non è solamente tutto questo, ma anche la presenza del Galaxy A16 in omaggio gratis con l’acquisto a questo link.

Nessun prodotto trovato.