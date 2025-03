Dacia Sandero restyling nel 2025, ecco cosa sappiamo

Una delle auto più apprezzate nel mercato automobilistico degli ultimi anni è stata senza ombra di dubbio la Dacia Sandero. Quest’ultima ha infatti riscosso un enorme successo e, dal momento del suo debutto, ha ricevuto diversi aggiornamenti. L’ultimo upgrade si è tenuto durante l’anno 2021. Sembra dunque giunto il momento di realizzare una nuova versione restyling di questa vettura. Il noto marchio automobilistico Dacia è infatti già al lavoro su questa nuova vettura. Quest’ultima è stata infatti immortalata su strada durante alcuni test di efficienza.

Dacia Sandero, sta per arrivare il restyling: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Il noto marchio automobilistico Dacia è già al lavoro sulla realizzazione della versione restyling della sua Dacia Sandero. Come già detto in apertura, infatti, questa è stata una delle vetture più apprezzate sul mercato ed è giunto quindi il momento per l’azienda di realizzare questo modello. In questi ultimi giorni, questa vettura è stata avvistata su strada durante alcuni test di efficienza.

Dalle foto spia appena emerse in rete è possibile capire come l’azienda non abbia intenzione di stravolgere il design. La nuova vettura a marchio Dacia, infatti, presenta qualche ritocco dal punto di vista estetico, in particolare per quanto riguarda i fari anteriori e un nuovo look per il paraurti. Stesso discorso per quanto riguarda la parte posteriore della vettura. Look leggermente rivisitato per i gruppi ottici.

Per quanto riguarda gli interni, in base all’allestimento prescelto, potrebbe essere introdotto un display leggermente più ampio per il sistema di infotainment e per la strumentazione digitale. L’azienda potrebbe inoltre decidere di introdurre per questa vettura nuove inedite colorazioni, anche se al momento non ci sono informazioni certe su questo dettaglio. Dal punto di vista della motorizzazione, invece, si parla della possibile introduzione sul nuovo modello della motorizzazione Full Hybrid.

Insomma, questo è quello che sappiamo sul restyling di Dacia Sandero. Rimaniamo in attesa di ulteriori notizie prima del debutto ufficiale.