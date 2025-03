Sogna in grande con MediaWorld: la tua nuova TV ti aspetta

MediaWorld sa come conquistarti, proprio come Agatha della serie Marvel con la sua ballata. Le sue offerte ti stregano, facendo sembrare irresistibile ogni occasione! Fino al 17 marzo, i membri del MediaWorld Club hanno un’occasione incredibile: niente IVA sui migliori televisori in vendita. Il bello? Entrare nel club è un gioco da ragazzi: iscriversi è gratis, e lo sconto si applica automaticamente al carrello. Una magia? Non proprio, ma quasi! È MediaWorld che sa sempre come farti dire “wow”. Il sogno di trasformare il tuo salotto in una sala cinematografica sta per diventare realtà, senza IVA e senza sorprese. Vuoi una TV futuristica che elevi ogni film o serie che ami? Questo è il momento giusto. Immagina il tuo prossimo binge-watching, con dettagli e colori che ti catapultano al centro dell’azione. Allora, cosa aspetti? La promo è qui, pronta a rendere il tuo soggiorno un capolavoro.

Scopri le offerte TV di MediaWorld: qualità impareggiabile

Partiamo dalle chicche tecnologiche di MediaWorld: il SAMSUNG QE85QN900DTXZT da 85 pollici è un gigante della tecnologia Mini LED NEO QLED. Il suo prezzo da MediaWorld di 9149 euro ti porta in una nuova dimensione visiva. Hai gusti più compatti? TCL 32SF540, con i suoi 32 pollici in Full-HD, è perfetto per te. 209 euro per prestazioni che non ti aspetti! Se vuoi l’essenza della qualità OLED, SONY XR55A83L da 55 pollici ti regala il 4K con MediaWorld 1589 euro, costo per di più rateizzabile. Design e potenza visiva ti intrigano? LG OLED evo G4 da 65 pollici è il connubio perfetto. A 2199 euro, ti garantisce dettagli spettacolari.

Preferisci qualcosa di più abbordabile, ma comunque moderno? PEAQ PTV24GH-7024C da 24 pollici è sorprendente, ad appena 129 euro. Se invece la tecnologia QNED ti incuriosisce, LG QNED 43QNED80T6A da 43 pollici è disponibile da MediaWorld a 489 euro. E non dimenticare la bellezza dei grandi schermi: il LG 65UT73006LA con i suoi 65 pollici in 4K ti aspetta per soli 599,99 euro. Preparati a innamorarti di MediaWorld e delle sue offerte uniche andando qui sul suo sito!