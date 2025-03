Carburanti: aumenta il costo del diesel, fino a 1,5 centesimi in più

Aumento delle accise e conseguenti costi che giornalmente si devono sostenere per effettuare un pieno di carburante sono purtroppo uno dei principali temi legati al settore delle quattro ruote che continua a creare malcontenti. Con l’obiettivo di andare incontro a questa tendenza, però, il Consiglio dei ministri starebbe lavorando al fine di presentare un provvedimento per portare al graduale allineamento dell’accisa di diesel e benzina.

Secondo quanto diffuso, sarebbe sul tavolo la decisione di aumentare l’accisa sul gasolio e di ridurre quella sulla benzina. Naturalmente tale percorso avverrà in modo graduale durante l’arco di cinque anni, con 1 o 1,5 centesimi all’anno. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito a questa importante tematica.

Carburanti: allineamento graduale delle accise

Come ben sappiamo, i costi del carburante rappresentano sempre di più una enorme spesa che gli automobilisti che viaggiano devono affrontare. Una spesa che nel corso degli ultimi mesi ha visto sempre di più rincari che hanno portato gli automobilisti italiani a dover sostenere costi maggiori.

Considerando che il Consiglio dei ministri sta lavorando su una soluzione da introdurre, si calcola che una ogni anno e per i 5 successivi anni, ci sarà un aumento di 1 o 1,5 centesimi per le accise del diesel e una riduzione dello stesso valore su quelle della benzina.

A tal proposito non sono mancati commenti e dichiarazioni da parte delle associazioni, tra queste proprio Codacons. Lo stesso Codacons ha sottolineato come un aumento delle accise di 1 centesimo di euro per il gasolio equivale ad una maggiore spesa da +0,61 euro su un pieno da 50 litri, se si tiene conto anche dell’Iva applicata sulle accise. In un anno la maggiore spesa, considerando una media di due pieni al mese, sarà quindi pari a +14,64 euro ad autovettura, con un aggravio complessivo da +243 milioni di euro annui sulla totalità delle auto diesel circolanti in Italia.