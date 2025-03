Google Messaggi ha risolto: video e immagini di nuovo funzionanti dopo settimane

Molti utenti ormai non ne potevano più ma a quanto pare tutto finalmente sarebbe rientrato: Google Messaggi ha ripristinato immagini e video come un tempo, ovvero che riescono a caricarsi in maniera corretta. Le persone avevano segnalato già durante le scorse settimane una situazione anomala che vedeva questi file impossibili da aprire o comunque non caricati correttamente. Adesso, grazie al nuovo aggiornamento rilasciato, Google Messaggi è tornato alla normalità anche sotto questo aspetto.

L’aggiornamento arriva lato server: nessuna nuova versione da scaricare

La conferma è arrivata direttamente da Monika Y, community manager del team di Google Messaggi, che ha dichiarato che il bug è stato affrontato con un aggiornamento lato server. Questo significa che non è necessario scaricare alcun update manualmente, perché la correzione è stata applicata direttamente ai server di Google.

Il miglioramento dovrebbe già essere disponibile, anche se Google ha affermato che alcuni utenti potrebbero ancora ritrovarsi a riscontrare qualche piccolo problemino. Ovviamente è questione di tempo in quanto l’aggiornamento è in fase di distribuzione.

Prime conferme dagli utenti: la ricezione delle immagini è migliorata

Dalle prime reazioni della community, sembra che la situazione sia effettivamente migliorata. Su Reddit, alcuni utenti hanno già notato che le foto RCS ora si caricano senza intoppi, mentre altri stanno testando l’app per capire se tutto sia tornato alla normalità. Anche se è ancora presto per dichiarare il problema completamente risolto, le prime impressioni sono positive.

Google Messaggi si aggiorna: in arrivo anche nuove funzioni

Google però non ci sta occupando solo di risolvere i bug, ma sta implementando anche altre funzionalità all’interno della sua piattaforma per i messaggi. Una delle più interessanti è Scam Detection, un sistema che utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere e bloccare SMS, MMS e RCS sospetti. Per ora è disponibile solo in lingua inglese, ma presto potrebbe arrivare anche in altre regioni.