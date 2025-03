Xpeng, investimento di miliardi per i robot umanoidi

Il produttore cinese di auto elettriche, Xpeng, ha in serbo importanti novità per i prossimi anni. Non a caso, infatti, sembrerebbe non avere dei progetti futuri per la realizzazione di nuovi modelli come quelli portati finora sul mercato. Xpeng starebbe lavorando al fine di investire grossissime somme di denaro in nuove tecnologie.

Secondo quanto diffuso, il costruttore cinese punta a investire denaro nel settore dei robot umanoidi, con cifre fino a circa 13,8 miliardi di dollari nei prossimi decenni. Progetti che consentirebbero senza alcun dubbio all’azienda Xpeng di fare passi avanti significativi nell’ambito dello sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati nei giorni scorsi da Xpeng.

Xpeng: investimenti per robot umanoidi

Non solo auto e tecnologie a bordo innovative, per consentire agli utenti di avere un’esperienza di guida ottimale. Xpeng va infatti oltre svelando i futuri progetti a cui punta di lavorare nell’ambito della robotica. Lo stesso He Xiaopeng, CEO dell’azienda, ha voluto rendere nota la visione a lungo termine dell’azienda in occasione dell’annuale sessione parlamentare cinese. Secondo quanto dichiarato, dunque, Xpeng potrebbe continuare a operare in questo settore per altri 20 anni, investendo ulteriori 50 miliardi di yuan e persino 100 miliardi.

Non dimentichiamo che l’azienda cinese già in altre occasioni ha mostrato interesse per quella che è la robotica umanoide. Pensiamo infatti alla presentazione del suo robot Iron che va a sfidare il Tesla Bot.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai futuri progetti e investimenti di questa azienda che punta a espandere la propria presenza al di là della semplice mobilità elettrica e sostenibile. Ricordiamo che tali strategie porteranno anche a una vera e propria evoluzione tecnologica nei modelli di produttività delle aziende automobilistiche e, secondo alcune stime, le case automobilistiche potrebbero decidere di investire tra 1 e 2 miliardi di yuan all’anno per introdurre robot umanoidi.