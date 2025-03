Xpeng G9 2025: il restyling del SUV elettrico che sorprende

Il restyling della Xpeng G9 2025 è un viaggio di piccoli dettagli che fanno una grande differenza. Esteticamente, il SUV cinese mantiene la sua imponenza con una lunghezza di quasi 5 metri e una larghezza di 1,9 metri. Ma cosa lo rende davvero interessante? Nuovi cerchi da 20 pollici, moderni e aggressivi, che esprimono potenza in ogni curva. E per chi ama distinguersi, c’è anche la versione Black Warrior, un look audace e sofisticato.

Dentro, il luxury è evidente, anche solo al primo sguardo. L’abitacolo del modello Xpeng offre una scelta di colori eleganti, come Moon Shadow Coffee e Morning Glory Brown. La plancia, con tre schermi, cattura subito l’attenzione: un pannello da 10,25 pollici per la strumentazione e due display da 14,96 pollici per l’infotainment e il passeggero anteriore. Ogni dettaglio del SUV Xpeng è pensato per chi cerca il massimo. A chi non piacerebbe un’auto che non solo si guida, ma che coccola anche i suoi passeggeri con la tecnologia 5G e un potente chip Qualcomm Snapdragon 8295P?

Tecnologia e performance per la versione rinnovata della Xpeng

Ciò che contraddistingue la Xpeng G9 2025 non è solo il design, c’è altro: la sua tecnologia di guida. L’introduzione del sistema Turing AI segna un enorme passo avanti. Un’assistenza alla guida avanzata che non necessita di sensori LiDAR, ma che sfrutta 11 telecamere e 12 radar. Con una distanza di percezione visiva aumentata del 125% rispetto alla versione precedente, il SUV Xpeng offre prestazioni superiori. La velocità di riconoscimento e l’identificazione precisa di ostacoli sono impareggiabili. Non è solo un’auto, è un compagno di viaggio sicuro ed iper tech. Chi non desidererebbe sentirsi protetto e coccolato mentre si guida?

Per quanto riguarda le performance, la Xpeng G9 2025 non teme rivali. La versione RWD è più potente con 258 kW, mentre la AWD raggiunge i 423 kW di potenza combinata, garantendo una coppia massima di 695 Nm. E l’autonomia? Si arriva fino a 725 km con la batteria da 93,1 kWh. Cosa chiedere di più da un SUV che non solo è bello e tecnologico, ma che ti accompagna anche per lunghe distanze senza pensieri?