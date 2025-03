Lyca 5G 250: 250 GB in 5G e chiamate illimitate a 11,99€!

Se sei alla ricerca di un’offerta che ti faccia navigare a tutta velocità senza spendere una fortuna, Lycamobile ha pensato a te con il piano Lyca 5G 250. Questa promozione include ben 250 GB di traffico dati, un bel po’ di spazio per navigare, guardare video, ascoltare musica in streaming o fare qualsiasi cosa ti venga in mente online. E tutto questo al prezzo di 11,99 euro ogni 30 giorni. Non è finita qui, perché insieme ai 250 GB, avrai anche minuti e SMS illimitati per chiamare e messaggiare quanto vuoi, senza pensieri.

Naviga senza limiti con il piano Lyca 5G 250

Una delle caratteristiche più allettanti di questa offerta è la connessione in 5G. Se il tuo smartphone è compatibile con questa rete super veloce e sei in una zona coperta, avrai la possibilità di navigare a una velocità che ti farà dimenticare le vecchie connessioni più lente. E non solo in Italia, ma anche quando viaggi all’interno dell’Unione Europea, grazie ai 15,5 GB di roaming inclusi nel piano. In pratica, potrai continuare a usare il tuo smartphone come se fossi a casa, senza dover pensare a costi extra.

Ma non è solo questione di dati. Se hai un dispositivo compatibile, la SIM Lycamobile ti permette anche di fare chiamate di alta qualità grazie al servizio VoLTE, che ti consente di usare la rete 4G per le tue conversazioni, rendendole più chiare e senza interruzioni. E tutto ciò senza dover fare alcuna configurazione complicata.

L’offerta è pensata esclusivamente per uso personale, quindi se sei un professionista o hai intenzioni commerciali, dovrai guardare altrove. Inoltre, come per tutte le offerte, ci sono delle regole da seguire, soprattutto per quanto riguarda l’uso del roaming. Lycamobile si riserva il diritto di modificare i termini dell’offerta, ma di solito lo fa solo se è davvero necessario.

Se sei già cliente, puoi attivarla facilmente recandoti in un negozio o inviando un SMS. Se invece sei nuovo, basta un clic sul sito ufficiale. Un’offerta davvero interessante, che ti permette di sfruttare al massimo la tecnologia 5G senza svuotare il portafoglio.