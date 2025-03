Google Maps: bug cancella la cronologia delle posizioni per alcuni utenti

Negli ultimi giorni, diversi utenti di Google Maps hanno segnalato la scomparsa improvvisa della Timeline, la funzione che registra e visualizza i luoghi visitati e i percorsi effettuati. Il problema ha generato preoccupazione, soprattutto tra coloro che utilizzano questa funzionalità per motivi personali o professionali.

Un bug che cancella i dati della Timeline di Google Maps

Le prime segnalazioni sono emerse su forum e social network, dove molti utenti hanno notato che la loro cronologia delle posizioni risultava vuota senza alcun preavviso. Alcuni hanno cercato di accedere alla Timeline sia dall’app che dal sito web, riscontrando lo stesso problema: nessun dato disponibile.

Il bug sembra colpire in modo casuale, senza una chiara distinzione tra dispositivi o versioni dell’app. Alcuni utenti affermano di aver perso la cronologia di giorni, settimane o addirittura mesi, mentre per altri il problema riguarda solo i dati più recenti.

Google non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sulle cause di questo malfunzionamento. Tuttavia, alcune ipotesi suggeriscono che il problema potrebbe essere legato a un aggiornamento lato server o a modifiche nell’archiviazione dei dati da parte di Google.

L’impatto del bug è significativo per chi utilizza la Timeline di Google Maps per ricordare spostamenti passati, organizzare viaggi o tracciare percorsi abituali. Alcuni utenti fanno affidamento su questa funzione per motivi di lavoro, ad esempio per tenere traccia di appuntamenti o trasferte, rendendo la perdita di questi dati particolarmente problematica.

Al momento, Google non ha fornito una soluzione ufficiale, ma ci sono alcuni passaggi che gli utenti possono tentare per verificare se il problema è risolvibile:

Controllare le impostazioni della posizione: accertarsi che la cronologia delle posizioni sia ancora attiva nelle impostazioni di Google Maps.

Accedere alla versione web: alcuni utenti hanno riferito di aver recuperato la Timeline accedendo a Google Maps dal browser invece che dall’app.

Verificare la versione dell’app: installare eventuali aggiornamenti disponibili potrebbe correggere il problema se si tratta di un bug software.

Contattare il supporto Google: segnalare il malfunzionamento può aiutare Google a identificare il problema e accelerare il rilascio di una soluzione.

Il bug che ha colpito Google Maps sta causando l’improvvisa scomparsa dei dati della Timeline, con effetti negativi per gli utenti che si affidano a questa funzione per tracciare i propri spostamenti. In attesa di una soluzione ufficiale da parte di Google, è consigliabile verificare le impostazioni dell’app e segnalare il problema per aumentare le possibilità di recupero dei dati.