Iliad ha il 5G più esteso e due offerte fino a 250 GB al mese

Il panorama della telefonia mobile ormai è talmente vario e pronto ad accogliere qualsiasi richiesta che è difficile fare una scelta per via delle tante soluzioni. Quelle proposte da Iliad però sembrano avere qualcosa in più e lo dimostrano anche durante questo mese di marzo. Sono due le offerte disponibili al momento per tutti gli utenti.

Iliad Giga 250 e Giga 200: tante risorse a prezzi fissi

Tra le offerte disponibili spicca sicuramente la Giga 250, perfetta per chi ha bisogno di molto traffico internet. Questa soluzione mette a disposizione 250 GB mensili per navigare sulla veloce rete 5G, insieme a minuti e SMS senza alcun limite. Il prezzo è chiaro e rimarrà invariato per sempre: 11,99€ al mese.

Se invece si cerca un’alternativa più economica ma comunque molto generosa, c’è la Giga 200 che, con 200 GB di dati sempre in tecnologia 5G, costa soltanto 9,99€ al mese, anche qui per sempre. Anche questa proposta comprende sempre chiamate ed SMS illimitati.

L’attenzione però deve essere massima per tutti. Queste offerte infatti non sono solo disponibili per coloro che arrivano da altri gestori. Anche chi è già cliente può attivarle, a condizione che l’offerta attualmente attiva abbia un prezzo inferiore rispetto a quella che si vuole scegliere. Tutto dunque è molto versatile, non ci sono divieti particolari per gli utenti.

Iliad Giga 150: esclusiva per chi è già cliente

Infine c’è un’offerta pensata proprio per premiare i già clienti che desiderano qualcosa in più: la Giga 150. Questa opzione mette sul piatto 150 GB mensili, sempre in 5G e sempre con chiamate e SMS senza limiti. Può attivarla solo chi ha già un’offerta Iliad con meno contenuti e vuole passare a una tariffa più completa, senza cambiare operatore.

Con queste tre opzioni, Iliad punta come sempre a chiarezza, convenienza e soprattutto trasparenza, aspetti fondamentali per chi vuole una telefonia semplice e senza sorprese.