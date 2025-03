HTC Wildfire E5 Plus: lanciato il nuovo dispositivo

HTC è pronta ad ampliare la gamma di suoi smartphone. Ciò con il lancio del nuovo Wildfire E5 Plus. Il nuovo modello si distingue per un ampio display da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. Caratteristiche che promettono un’esperienza visiva fluida. Insieme ad una buona qualità anche se con un prezzo contenuto. Al momento, lo smartphone è disponibile in Vietnam nelle colorazioni grigia e blu. Il prezzo di lancio risulta estremamente competitivo. Si tratta di circa 85 euro. Si prevede che il lancio verrà esteso anche alla Thailandia entro la fine del mese.

HTC presenta il suo nuovo smartphone

Il modello Wildfire E5 Plus è alimentato da un processore Unisoc T606. Con frequenza di clock pari a 1,6GHz. Suddetto chip, anche se appartiene alla fascia bassa, è in grado di garantire prestazioni adeguate per un utilizzo quotidiano senza troppe pretese. Il dispositivo è dotato di 6 GB di RAM. Con 128 GB di memoria interna. Quest’ultima è espandibile tramite schede MicroSD. Un’opzione sempre apprezzata dagli utenti che desiderano maggiore spazio.

Riguardo il comparto fotografico, l’HTC Wildfire E5 Plus è equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore. Quest’ultima è composta da un sensore principale da 50 MP e un sensore secondario da 2 MP destinato alla profondità. Sul fronte, invece, è presente una fotocamera da 16 MP. Il dispositivo supporta diverse connettività. Tra cui 4G LTE. Wi-Fi 802.11 e Bluetooth 5.0. Inoltre, offre un ingresso jack audio. Quest’ultimo è da 3,5 mm. Ormai raro negli smartphone moderni. È presente anche una porta USB-C per la ricarica. A tal proposito, la batteria è da 5.000 mAh.

Per il software, l’HTC Wildfire E5 Plus viene lanciato con Android 14, assicurando così agli utenti un sistema operativo aggiornato e completo di tutte le ultime funzionalità offerte. Come anticipato, il dispositivo è atteso in Thailandia e Vietnam. Resta da vedere se HTC deciderà di commercializzare tale dispositivo anche in Europa.