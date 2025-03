Google Pixel, nuovo bug dopo l’aggiornamento: il sensore di impronte non funziona più

Gli utenti in possesso di un Google Pixel si trovano di nuovo alle prese con un problema dopo l’ultimo aggiornamento. Dopo i malfunzionamenti alla vibrazione, i fastidiosi sfarfallii del display e il bug che oscura le foto in fase di modifica, ora il sensore di impronte digitali smette improvvisamente di funzionare.

Il problema non si limita al semplice malfunzionamento del lettore: sembra che il sistema operativo lo “dimentichi” del tutto. Chi prova a cercarlo nelle impostazioni non trova alcuna traccia della funzione, come se il Pixel non l’avesse mai avuto. Le segnalazioni arrivano da diversi modelli, ma il più colpito sembra essere il Google Pixel 9.

Google Pixel e sensore impronte andato: c’è una soluzione

A quanto pare però in queste ore sarebbe stata trovata la soluzione che porterebbe alla normalità il tutto. Qualcuno magari non ci ha pensato ma si tratta semplicemente di spegnere e riaccendere il telefono. Esatto, bisogna fare praticamente quello che consigliano tutti, dagli esperti ai neofiti: riavviare il proprio Google Pixel. Non si tratterebbe per alcuni di una risoluzione definitiva in quanto avrebbero riferito di aver effettuato tale procedimento più volte prima di ristabilire l’utilizzo normale del sensore di impronte.

L’aggiornamento “incriminato” che manda in tilt i Google Pixel di molto utenti

Il malfunzionamento è emerso dopo l’aggiornamento di marzo, che ha introdotto Android 15 QPR2 insieme alle patch di sicurezza e al nuovo Feature Drop. Tra le novità incluse nell’update ci sono:

Miglioramenti a Gemini Live ;

; Gestione avanzata degli screenshot ;

; Pixel Studio per la modifica delle immagini ;

; Nuove funzioni AI per la fotocamera ;

; Scan Detection con AI.

Per il momento, Google non ha ancora commentato ufficialmente il problema, ma è probabile che presto venga rilasciata una patch per correggere il bug. Nell’attesa, chi riscontra il malfunzionamento può provare la soluzione “fai da te” del riavvio e sperare che sia sufficiente.