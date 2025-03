Huawei ottiene milioni di chip aggirando le restrizioni

In questi ultimi mesi si parla sempre di più di dazi e restrizioni imposti sui prodotti e la tensione tra Stati Uniti e Cina diventa sempre più forte. Naturalmente non mancano le aziende del settore tech che pensano a strategie e progetti che possano consentirgli di trovare una soluzione. E’ il caso dell’azienda cinese Huawei che avrebbe trovato il modo per aggirare le restrizioni commerciali americane.

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, sembrerebbe che Huawei sia riuscita a ottenere un numero significativo di chiplet AI grazie ad alcune società di copertura. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati nelle scorse ore.

Huawei aggira le restrizioni commerciali: ecco come

Quale azienda non vorrebbe trovare una soluzione per far fronte al sempre più complesso problema dell’imposizione delle restrizioni commerciali? Ebbene, l’azienda cinese Huawei sembrerebbe essere riuscita nel proprio intento con una soluzione che non fa altro che attirare l’attenzione.

Grazie a una serie di società di copertura, la società sarebbe riuscita a ottenere un numero considerevole di soluzioni fondamentali per poter competere nel settore dell’intelligenza artificiale. Nello specifico, dunque, Huawei sarebbe riuscita a ottenere un numero pari a circa due milioni di Ascend 910B di produzione di TSMC grazie a società intermediarie.

Una situazione purtroppo complessa che sta creando non poche problematiche. La stessa TSMC, infatti, avrebbe deciso di interrompete le spedizioni non appena avrebbe scoperto la strategia. Conseguentemente, da parte del marchio sarebbe stata avviata un’indagine interna anche se, purtroppo, il rifornimento sarebbe già stato portato a termine.

Alcune fonti governative avrebbero fatto sapere che quantità di chiplet in possesso di Huawei gli consentirebbe di assemblare fino a un milione di unità Ascend 910C. Un risultato che, se portato a termine, andrebbe a rendere Huawei uno dei principali marchi nel mercato dell’IA. Non ci resta che attendere aggiornamenti in merito a questa importante questione.