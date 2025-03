Huawei prepara uno smartphone pieghevole “trifold”: debutto atteso nel 2026

Huawei sta lavorando a un nuovo smartphone pieghevole “trifold”, capace di piegarsi in tre sezioni. Il dispositivo potrebbe debuttare nel 2026, segnando un ulteriore passo avanti nell’innovazione dei display flessibili.

Il futuro degli smartphone pieghevoli secondo Huawei

Huawei è uno dei principali produttori nel settore dei foldable e, dopo il successo dei modelli Mate X e Mate Xs, l’azienda sta sperimentando nuove soluzioni. Il futuro Mate X Trifold potrebbe introdurre un design capace di ripiegarsi in tre parti, offrendo un’esperienza d’uso più versatile rispetto agli attuali smartphone pieghevoli a doppia cerniera.

L’ultimo brevetto depositato dall’azienda suggerisce un dispositivo con due punti di piegatura, che potrebbe trasformarsi da smartphone a tablet con un unico schermo senza interruzioni. Questa tecnologia consentirebbe di ottenere un display molto più grande rispetto agli attuali foldable, avvicinandosi a un vero e proprio mini-computer portatile.

I dispositivi pieghevoli con tre sezioni rappresentano una delle sfide tecniche più complesse per i produttori. Huawei dovrà risolvere problemi legati alla durabilità delle cerniere, alla gestione delle pieghe sul display e all’ottimizzazione del software per sfruttare al meglio la superficie estesa.

Un’altra questione chiave sarà l’autonomia della batteria, dato che un display più grande richiede maggiore consumo energetico. Non è ancora chiaro se Huawei adotterà nuove tecnologie per batterie più capienti o se punterà su un’ottimizzazione software avanzata per ridurre i consumi.

Secondo le indiscrezioni, il Mate X Trifold potrebbe arrivare nel 2026, ma lo sviluppo è ancora in una fase iniziale. Il mercato degli smartphone pieghevoli è in crescita, con sempre più aziende che cercano di innovare. Se Huawei riuscirà a perfezionare il design e a offrire una soluzione affidabile, il dispositivo potrebbe imporsi come una delle principali novità nel settore.

Huawei sta puntando su un pieghevole rivoluzionario, capace di trasformarsi in un tablet grazie a una struttura a tripla piega. Se il progetto andrà in porto, il Mate X Trifold potrebbe definire un nuovo standard nel mercato dei foldable. Tuttavia, la sua realizzazione pone ancora diverse sfide tecniche che l’azienda dovrà affrontare prima del lancio previsto nel 2026.