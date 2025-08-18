HTC Wildfire E4 Plus: arriva l’annuncio ufficiale

HTC ha scelto una specifica strategia per i suoi dispositivi mobili. L’azienda, infatti, ha progressivamente ridotto la propria presenza nel settore degli smartphone di fascia alta. Optando, invece, per dispositivi più accessibili. Una strategia che si è concretizzata attraverso il marchio Wildfire, riservato ai modelli entry-level e destinato principalmente a mercati selezionati. Dopo l’arrivo in Vietnam, all’inizio dell’anno, del Wildfire E7 Plus, l’azienda ha proseguito su tale strada. A tal proposito, HTC si prepara all’arrivo in Tailandia del nuovo modello Wildfire E4 Plus. Si tratta di un dispositivo pensato per un pubblico attento al prezzo, ma alla ricerca di alcune caratteristiche moderne.

HTC Wildfire E4 Plus: ecco le sue caratteristiche principali

ll nuovo dispositivo presenta un ampio schermo LCD da 6,74 pollici. La risoluzione è HD+, mentre la frequenza di aggiornamento raggiunge i 90 Hz. All’interno, il dispositivo presenta un processore Unisoc T606. Affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Con la possibilità di espanderla con scheda microSD. L’esperienza software è affidata ad Android 14, mantenendo così un sistema operativo aggiornato. Oltre che compatibile con le applicazioni più recenti. Riguardo l’autonomia è disponibile una batteria da 5.000 mAh. Ricaricabile tramite porta USB-C con potenza di 10W.

Per il comparto fotografico, il telefono propone una configurazione semplice ma funzionale. Sul retro c’è il sensore principale da 50 MP, il quale è supportato da una seconda fotocamera da 0,3 MP dedicata alla profondità di campo. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP. Situata all’interno di un notch a goccia.

Per la connettività, non manca il supporto dual SIM LTE, oltre a Wi-Fi, Bluetooth e a un connettore jack per cuffie da 3,5 mm. Riguardo la sicurezza è presente un sensore di impronte digitali. Quest’ultimo è stato posizionato sul lato del dispositivo. Inoltre, è disponibile anche lo sblocco tramite riconoscimento facciale. In Tailandia il modello è proposto al prezzo di 3.599 baht thailandesi. Ovvero circa 95 euro. È acquistabile in due colorazioni: nero e azzurro. Al momento, non è chiaro se HTC intenda portare il Wildfire E4 Plus anche su altri mercati.