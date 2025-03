Realme 12 Pro+: lo SCONTO AMAZON vi farà perdere la testa

Occasione imperdibile per coloro che sono da sempre alla ricerca di uno smartphone di fascia media come il Realme 12 Pro+, e che allo stesso tempo preveda comunque un prezzo di vendita tutt’altro che impossibile o imprendibile, il risparmio è assicurato, come anche la possibilità di mettere le mani su un device dotato di un’estetica quasi unica nel proprio genere.

Il dispositivo è caratterizzato da alcune specifiche tecniche di alto livello, quali possono essere il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, un octa-core con frequenza di clock fino a 2,40GHz, con alle spalle una GPU Adreno 710, ed una configurazione di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che ricordiamo non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD). Il display è da 6,7 pollici di diagonale, presenta una risoluzione di 1080 x 2412 pixel, con 394 ppi, è un AMOLED di ottima qualità che permette di raggiungere fino a 120Hz di refresh rate con 16 milioni di colori.

Realme 12 Pro+: una promozione assurda valida solo oggi su Amazon

Uno dei migliori smartphone di fascia media è il Realme 12 Pro+, con supporto alla connettività 5G, infatti si tratta di un prodotto che viene a costare relativamente poco rispetto alla sua qualità generale, poiché il listino di 399 euro viene scontato da Amazon a soli 303,99 euro, in modo da riuscire a spendere molto poco senza intaccarne la qualità generale. L’ordine può essere completato premendo subito questo link.

Allo stesso tempo non possiamo non notare la presenza di un comparto fotografico di livello nettamente superiore al normale, con ben tre sensori differenti tra loro, il cui principale è da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 64 megapixel, per finire poi con un effetto bokeh da 8 megapixel.