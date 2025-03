Truffa via SMS: la storia dei falsi sconti sulle bollette a nome di Elon Musk

L’attenzione sul web deve essere sempre massima in quanto i messaggi che circolano potrebbero prendersi gioco degli utenti talvolta in maniera lapidaria. Quello che sta succedendo in queste ore negli Stati Uniti è davvero incredibile in quanto un semplice SMS avrebbe fregato tantissime persone a tal punto da fargli credere di poter avere uno sconto del 90% nella bolletta elettrica. Il testo in questione si serve addirittura del nome di Elon Musk, il quale sarebbe il creatore di un dispositivo innovativo che ovviamente però non esiste. Il magnate del mondo Tesla non ha nulla a che fare con tutto questo ma semplicemente il suo nome viene utilizzato per dare forza all’inganno. Sono stati gli esperti di Bitdefender a lanciare l’allarme, individuando una campagna phishing che starebbe agendo in diverse nazioni.

Andando a cliccare proprio sul link presente all’interno dell’SMS, l’utente si ritrova a finire su un sito fasullo. Qui verrà indirizzato verso l’inserimento dei suoi dati personali e bancari. Il più grande pericolo è quello di ritrovarsi a fronteggiare dei virus che potrebbero installarsi sullo smartphone portando via informazioni importanti come quelle appunto personali, o legate alla banca.

Come riconoscere e evitare la truffa

Ecco alcuni segnali che aiutano a smascherare questi tentativi di frode:

Promesse irrealistiche di sconti straordinari sulle bollette;

di sconti straordinari sulle bollette; Messaggi allarmistici , che accusano le aziende energetiche di inganni e invitano ad agire subito;

, che accusano le aziende energetiche di inganni e invitano ad agire subito; Link sospetti con nomi di dominio poco chiari e non riconducibili a fonti ufficiali;

con nomi di dominio poco chiari e non riconducibili a fonti ufficiali; Mittenti sconosciuti o numeri di telefono internazionali.

Secondo Bitdefender, la truffa è iniziata a gennaio 2025 e continua a diffondersi. Gli utenti sono invitati a non cliccare sui link, non fornire dati personali e, in caso di dubbio, a contattare direttamente il proprio fornitore di energia. Chiaramente le autorità competenti stanno indagando, ma la prima cosa deve essere stare attenti a tutto ciò che gira sul web.